Незрячий житель Можайского округа самостоятельно пришел на выборы

20 сентября 2026, 10:37

оригинал Владимир Терёхин (фото: пресс-служба администрации Можайского м.о.)

Инвалид по зрению Владимир Терёхин, проживающий в поселке Карьероуправления Можайского округа, самостоятельно пришёл на свой избирательный участок. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Владимир Иванович рассказал, что голосует не только из чувства долга, но и по велению души.





«Очень важно приходить на выборы, чтобы выбирали тех, кого мы хотим. Я рекомендую молодёжи участвовать в политической жизни страны», — отметил Терёхин.