Незрячий житель Можайского округа самостоятельно пришел на выборы
Инвалид по зрению Владимир Терёхин, проживающий в поселке Карьероуправления Можайского округа, самостоятельно пришёл на свой избирательный участок. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Владимир Иванович рассказал, что голосует не только из чувства долга, но и по велению души.
«Очень важно приходить на выборы, чтобы выбирали тех, кого мы хотим. Я рекомендую молодёжи участвовать в политической жизни страны», — отметил Терёхин.На выборах всё устроено так, что незрячие и слабовидящие избиратели могут проголосовать без каких-либо сложностей. Информация продублирована шрифтом Брайля. Кроме того, можно попросить помощи члена УИК или вызвать голосование на дом.
В Московской области проходят выборы в Госдуму, Мособлдуму и ряд окружных Советов депутатов. Сегодня, 20 сентября, в восемь утра стартовал заключительный день трёхдневного голосования. Избирательные участки закроются в восемь вечера. После этого начнётся подсчёт голосов.