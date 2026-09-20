Явка на выборах в Госдуму превысила 50%

20 сентября 2026, 14:16

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Явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва по состоянию на 13:40 воскресенья, 20 сентября, достигла 50,46%. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.