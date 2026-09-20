Явка на выборах в Госдуму превысила 50%
Явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва по состоянию на 13:40 воскресенья, 20 сентября, достигла 50,46%. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.
Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними кампании проходят с 18 по 20 сентября. Всего проводится более 2 тысяч 200 избирательных кампаний разного уровня, в результате будет замещено 20 тысяч 700 депутатских мандатов и выборных должностей.
В эти же дни проходят выборы высших должностных лиц 11 регионов РФ — в восьми субъектах это прямые выборы, еще в трех голосование идет через законодательные органы. Кроме того, избирают депутатов законодательных органов 39 регионов и представительных органов муниципальных образований административных центров 10 субъектов страны.
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