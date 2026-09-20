Молодежь Подмосковья выбирает ДЭГ
В Московской области прошла серия спортивных и киберспортивных мероприятий, приуроченных к дням голосования. Участники не только соревновались, но и знакомились с возможностями дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
В период с 18 по 20 сентября в регионе состоялись кибертурнир по CS2, SUP-прогулка и открытое катание на льду. Организатором выступила «Молодая Гвардия Единой России» Московской области.
В Подольске на турнире по CS2 собрались более 70 молодых людей из Серпухова, Чехова и Домодедова. Пока команды сражались за победу, участники, обладающие правом голоса, могли воспользоваться дистанционным форматом на выборах в Госдуму и Мособлдуму. Один из участников, Иван Левченко, отметил простоту процедуры.
«Регистрацию на ДЭГ прошел заранее, буквально за три клика. С Госуслуг пришло уведомление о старте выборов. Пролистал списки кандидатов, выбрал тех, кто мне наиболее интересен», — сказал он.В Наро-Фоминском городском округе на берегу реки Протвы прошел фестиваль семейного добровольчества «Мы рядом». Участники всех возрастов очищали береговую линию, совершали заплывы на сапбордах и параллельно участвовали в выборах. Одним из ярких моментов стало голосование прямо во время заплыва.
«Каждый год пытаемся показать молодёжи, что процесс выборов сейчас очень простой и удобный. Какой-то год голосовали за гончарным кругом, какой-то – создавали мурал с нашими участниками СВО и прямо с вышки, не отрываясь от покраски, проголосовали. В этом году решили: пока ещё тепло, можно проголосовать на воде», — подчеркнул Активист Егор Балев.В Щёлковском городском округе для студентов и молодых жителей организовали открытое катание на ледовой арене. После этого участники присоединились к тематическому флешмобу, посвящённому ДЭГ.
«Для молодёжи привычно совмещать общение, учёбу, работу и отдых с цифровыми сервисами. Поэтому мы решили говорить о возможностях ДЭГ не только в формате информационных материалов, а в привычной для ребят обстановке — на спортивных и молодёжных мероприятиях. Киберспорт, SUP и катание — совершенно разные форматы, но каждый из них даёт возможность собрать ребят вместе и поговорить о современных способах участия в выборах», — отметила руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Московской области Диана Алумянц.С 18 по 20 сентября жители Подмосковья выбирают депутатов Государственной думы и регионального парламента. В регионе созданы все условия для голосования: можно прийти на участок рядом с домом и проголосовать бумажным бюллетенем, а для маломобильных граждан члены УИК приезжают на дом с переносными ящиками. Для тех, кто ценит мобильность, доступно дистанционное электронное голосование — онлайн со смартфона или компьютера из любой точки. В этом году такой способ выбрали свыше 700 тысяч избирателей Московской области.