Молодежь Подмосковья выбирает ДЭГ

20 сентября 2026, 12:43

Фото: пресс-служба «Единой России»

В Московской области прошла серия спортивных и киберспортивных мероприятий, приуроченных к дням голосования. Участники не только соревновались, но и знакомились с возможностями дистанционного электронного голосования (ДЭГ).





В период с 18 по 20 сентября в регионе состоялись кибертурнир по CS2, SUP-прогулка и открытое катание на льду. Организатором выступила «Молодая Гвардия Единой России» Московской области.



В Подольске на турнире по CS2 собрались более 70 молодых людей из Серпухова, Чехова и Домодедова. Пока команды сражались за победу, участники, обладающие правом голоса, могли воспользоваться дистанционным форматом на выборах в Госдуму и Мособлдуму. Один из участников, Иван Левченко, отметил простоту процедуры.





«Регистрацию на ДЭГ прошел заранее, буквально за три клика. С Госуслуг пришло уведомление о старте выборов. Пролистал списки кандидатов, выбрал тех, кто мне наиболее интересен», — сказал он.

Фото: пресс-служба «Единой России»

«Каждый год пытаемся показать молодёжи, что процесс выборов сейчас очень простой и удобный. Какой-то год голосовали за гончарным кругом, какой-то – создавали мурал с нашими участниками СВО и прямо с вышки, не отрываясь от покраски, проголосовали. В этом году решили: пока ещё тепло, можно проголосовать на воде», — подчеркнул Активист Егор Балев.

«Для молодёжи привычно совмещать общение, учёбу, работу и отдых с цифровыми сервисами. Поэтому мы решили говорить о возможностях ДЭГ не только в формате информационных материалов, а в привычной для ребят обстановке — на спортивных и молодёжных мероприятиях. Киберспорт, SUP и катание — совершенно разные форматы, но каждый из них даёт возможность собрать ребят вместе и поговорить о современных способах участия в выборах», — отметила руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Московской области Диана Алумянц.