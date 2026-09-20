Более 3,5 млн россиян поучаствовали в выборах с помощью ДЭГ
Более 3,5 млн россиян приняли участие в выборах депутатов Госдумы с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Это следует из данных федеральной платформы.
Голосование на выборах в Госдуму IX созыва проходит с 18 по 20 сентября. По состоянию на утро 20 сентября на федеральной платформе ДЭГ свой выбор сделали более 3,4 млн избирателей из 4,03 млн зарегистрированных участников. Явка среди пользователей системы превысила 84%.
Всего в России в эти дни проходит более 2,2 тыс. избирательных кампаний, в рамках которых планируется заместить около 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей. В выборах Госдумы участвуют десять партий, а 225 депутатов избираются по партийным спискам и еще 225 — по одномандатным округам.
Ранее сообщалось, что молодежь Подмосковья выбирает ДЭГ. Подробности — в нашем материале.
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