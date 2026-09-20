На выборах в Подольске выступил народный хор
Видео: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Хор «Родные напевы» исполнил песню «За горой у колодца» на избирательном участке №2395, открытом в Доме культуры в посёлке Александровка городского округа Подольск. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Членом избирательной комиссии на этом участке является руководительница хора «Родные напевы» Ольга Ларичева, проработавшая директором ДК 32 года. Участницы её хора пришли проголосовать в субботу, 19 сентября, и прямо на месте выступили с народной песней.
Артисты подарили всем избирателям ощущение праздника.«Песня «За горой у колодца» — любимая композиция молодёжи моих времён. В ней прославляется страна, труд, и то, как во все времена ценился работник», — рассказала Ларичева.
В Московской области проходят выборы в Госдуму, Мособлдуму и ряд окружных Советов депутатов. Сегодня, 20 сентября, в восемь утра стартовал заключительный день трёхдневного голосования. Участки закроются в восемь вечера.