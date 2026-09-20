На выборах в Подольске выступил народный хор

20 сентября 2026, 12:59

Видео: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Хор «Родные напевы» исполнил песню «За горой у колодца» на избирательном участке №2395, открытом в Доме культуры в посёлке Александровка городского округа Подольск. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Членом избирательной комиссии на этом участке является руководительница хора «Родные напевы» Ольга Ларичева, проработавшая директором ДК 32 года. Участницы её хора пришли проголосовать в субботу, 19 сентября, и прямо на месте выступили с народной песней.



