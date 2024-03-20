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Youtube начнет помечать контент, созданный ИИ

20 марта 2024, 02:11
Фото: iStock/ peshkov

Фото: iStock/ peshkov

Руководство YouTube обязало блогеров уведомлять пользователей о том, что при создании контента был использован генеративный искусственный интеллект или средства для изменения. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на блог платформы.
Согласно новым правилам, теперь автор при загрузке видеоролика обязан будет отмечать, есть ли в нем кадры с людьми, которые делают то, чего на самом деле не совершали, а также указывать, есть ли там места и события, которых никогда не существовало.

При этом пользователям необязательно раскрывать всю информацию о применении нейросети: если в видео есть явно нереалистичный контент — например, поездка на единороге по фантастическому миру — или спецэффекты.


Специальные ярлыки с пометкой о наличии в ролике ИИ появятся в веб-версии и мобильном приложении YouTube в ближайшие недели.

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Потребление шоколада в России достигло почти 6 кг на человека в год
РГ: Потребление шоколада в РФ достигло почти 6 килограммов на человека в год
20 марта 2024, 01:44

Фото: iStock/ wmaster890

За 10 лет потребление шоколадных изделий в России выросло на 30%, до 5,9 кг на человека в 2023 году. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на исполнительного директора исследовательской компании IndexBox Екатерину Колину.
Она отметила, что это достаточно много. Хотя, по ее же словам, в Германии потребление шоколада составляет 10 кг на человека в год.

С такими показателями в России у кондитерских изделий хорошие перспективы, прогнозирует Колина. Однако есть проблема с ценами на сырье — стоимость какао-бобов выросла в два раза за последние несколько месяцев. Если последние несколько лет цены на них составляли $1,8-2,5 тыс. за тонну, то в феврале поднялись до $4,6 тыс. и продолжают расти, превысив на сегодняшний день $5 тыс.

Причины в прошлогоднем неурожае и негативном ожидании производителей от будущего урожая из-за неблагоприятной погоды и болезней растений. У производителей заканчиваются складские запасы, а новые не появляются, объяснила эксперт.

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Российские и китайские автомобили подешевели на сотни тысяч рублей
В России на сотни тысяч рублей подешевели российские и китайские автомобили
20 марта 2024, 01:19

Фото: iStock/ Kwangmoozaa

Сразу несколько брендов на российском рынке снизили цены на отдельные модели автомобилей за последний месяц. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на анализ рынка, проведенный специалистами портала «Цена Авто».
Отмечается, что речь идет не об акциях или спецпредложениях, а о рекомендованных розничных ценах (РРЦ), установленных производителями. Цены снизили российские и китайские бренды.

Больше всего (почти на треть) в начале марта подешевели ряд моделей «Московского автомобильного завода». Например, кроссоверы «Москвич 3» в комплектациях «Стандарт» и «Стандарт Плюс» стали дешевле на 630 тыс. руб., а авто в версии «Комфорт» — на 712 тыс. руб. Снизились цены — на 490 тыс. руб. — и на все модификации лифтбэка «Москвич 6». Прежней осталась цена только на электрические кроссоверы «3е».

Также в конце февраля на 400 тыс. руб. снизились цены на премиальный кроссовер Hongqi HS5. А в начале марта на 40 тыс. руб. стали дешевле некоторые версии седана FAW Bestune B70, кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro Max в комплектации Ultimate упали в цене 110 тыс. руб., а Tiggo 8 Pro Max — 300 тыс. руб.

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Въезд в ряд приграничных районов России закроют
В Белгородской области ограничат въезд в ряд населенных пунктов
20 марта 2024, 00:51

Фото: РИА Новости/ Мирослав Ротарь

В ряд населенных пунктов Белгородской области будет ограничен въезд с 20 марта по соображениям безопасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Речь идет о таких населенных пунктах, как Козинка, Граподол, Глотово, Грайворон, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая и Безымено.

На въезде туда будут поставлены посты, в которых будут находиться сотрудники МВД, Росгвардии, пограничной службы, Минобороны и администрации.

Кроме того, на этих территориях будет установлен особый порядок посещения своих жилых домов. Так, например, если местному жителю необходимо попасть в свой дом, чтобы подоить корову, ему обеспечат эту возможность в безопасное время.

Вечером 19 марта Минобороны сообщило о перехвате украинской ракеты комплекса Patriot над Белгородской областью, а также ракеты комплекса С-200 над Курской областью.

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Ракеты Patriot и С-200 сбиты над Белгородской и Курской областями
МО сообщило о перехвате ракет Patriot и С-200 над Белгородской и Курской областями
20 марта 2024, 00:32

Фото: iStock/ vladj55

Министерство обороны России заявило о перехвате украинской ракеты комплекса Patriot над Белгородской областью, а также ракеты комплекса С-200 над Курской областью.
«Дежурными средствами ПВО уничтожена зенитная управляемая ракета С-200 над территорией Курской области, еще одна ракета зенитного ракетного комплекса Patriot уничтожена над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что зенитная ракета С-200 была переоборудована для поражения наземных целей.

Тем временем губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о перебоях с электроснабжением. Он рассказал, что службы приступили к ликвидации последствий. А также напомнил местным жителям, что приближаться к обломкам БПЛА и трогать их опасно.

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#пво
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#сво
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В Курске произошли перебои с электроснабжением
Губернатор Курской области сообщил о перебоях с электроснабжением в Курске
20 марта 2024, 00:16

Фото: iStock/ TebNad

Глава Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале о временных перебоях с электроснабжением Курске.
«Напоминаю, приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112», — написал губернатор.

Он рассказал, что службы приступили к ликвидации последствий.

Вечером 19 марта Старовойт сообщил, что в Курской области объявлена ракетная опасность. Позже стало известно, что в небе над регионом работает ПВО.

Обстрелу подвергся поселок Теткино Глушковского района, в результате атаки в трех домовладениях повреждены окна, фасады и заборы. О пострадавших не сообщалось.

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В России объявили о списке запрещенных для мужчин профессий
Доцент Хан: Список запрещенных мужчинам профессий могут создать в России
19 марта 2024, 23:38

Фото: iStock/Wasan Tita

В России могут подготовить список запрещенных профессий для мужчин, сообщила РИА Новости эксперт федеральных, региональных и сетевых проектов ИУРР РАНХиГС доцент Нинель Хан.
По словам Хан, запреты на определенные профессии для женщин ни к чему не приведут, так как объективно существуют гендерные различия, кроме того, появятся запрещенные профессии для мужчин.

«Человечеству для сохранения себя как биологического вида требуется здоровье физическое и психическое, поэтому запреты должны быть», – заявляет эксперт.

Хан считает, что на нынешнем уровне развития науки запреты сохранятся, потому что защита здоровья населения всегда была государственной задачей в России. Поэтому количество профессий, которые попадут под запрет, будет расти по мере научных открытий, доказывающих степень их влияния на организм.

Ранее аналитики «Авито Работа» выяснили, в какое время россияне наиболее продуктивны.

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#наука
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В подмосковном бюджете заложено 3 млн рублей на компенсацию полиса ОСАГО льготникам
19 марта 2024, 22:30

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Подмосковные льготники получили более 1 млн рублей на компенсацию стоимости полиса ОСАГО. Такие данные привела министр социального развития региона Людмила Болатаева.
«Льготники Московской области могут получить до 50% компенсации за полис. В первую очередь такая мера поддержки предусмотрена для инвалидов и родителей детей-инвалидов. Благодаря этой мере семья экономит в среднем 5 тыс. рублей. В этом году в бюджете региона на такую услугу предусмотрено порядка 3 млн рублей», – рассказала Болатаева.
Как уточнили в Минсоцразвития региона, компенсация предоставляется автоматически по данным, полученным из федерального реестра инвалидов. Услуга рассчитана на тех, кто имеет право приобрести автомобиль по индивидуальной программе реабилитации.

С заявлением обращаться не нужно. В личный кабинет льготника направляется предзаполненное заявление. Остаётся только проверить данные и прикрепить оплаченный полис.

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В Подмосковье запустили электронный перечень особо ценных сельхозугодий
19 марта 2024, 22:06

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

На геопортале Подмосковья заработал новый электронный сервис, благодаря которому можно узнать об отнесении земельного участка сельхозназначения к особо ценным сельскохозяйственным угодьям по кадастровому номеру. Об этом рассказал зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«Министерство запустило подобный сервис впервые. Он позволяет получать информацию в режиме онлайн. Теперь стало возможно в автоматическом режиме отслеживать изменения по кадастровому номеру», – пояснил Мурашов.
Перечень доступен по ссылке.

На портале можно найти информацию о наличии превышения среднерайонного уровня кадастровой стоимости, пересечении с мелиорируемыми землями. Каждый желающий может ознакомиться с порядком действий, если он не согласен с отнесением земельного участка к особо ценным угодьям.

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#подмосковье
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Путин предложил провести юбилейный саммит ЕАЭС 8 мая в Москве
19 марта 2024, 22:05

Фото: сайт Кремля

Юбилейный, десятый саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) проведут в Москве. С этим предложением выступил президент России Владимир Путин на заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) в расширенном составе, пишет ТАСС.
Президент поделился мнением, что мероприятие откроет новое десятилетие тесной и плодотворной общей работы по углублению интеграции внутри «пятерки» стран, которые участвуют в ЕАЭС.

«Хочу, пользуясь случаем, поблагодарить всех действующих членов коллегии, судей и особенно председателя коллегии Михаила Владимировича Мясниковича за весомый вклад в развитие Евразийского экономического союза», — поблагодарил Путин всех собравшихся.

Ранее Владимир Путин сообщал о пользе сотрудничества ЕАЭС и КНР. Он отметил, что проект «Один пояс — один путь» помог привлечь порядка 24 миллиардов долларов инвестиций.

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#саммит
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