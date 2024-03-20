Youtube начнет помечать контент, созданный ИИ

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Руководство YouTube обязало блогеров уведомлять пользователей о том, что при создании контента был использован генеративный искусственный интеллект или средства для изменения. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на блог платформы.
Согласно новым правилам, теперь автор при загрузке видеоролика обязан будет отмечать, есть ли в нем кадры с людьми, которые делают то, чего на самом деле не совершали, а также указывать, есть ли там места и события, которых никогда не существовало.
При этом пользователям необязательно раскрывать всю информацию о применении нейросети: если в видео есть явно нереалистичный контент — например, поездка на единороге по фантастическому миру — или спецэффекты.
Специальные ярлыки с пометкой о наличии в ролике ИИ появятся в веб-версии и мобильном приложении YouTube в ближайшие недели.
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При этом пользователям необязательно раскрывать всю информацию о применении нейросети: если в видео есть явно нереалистичный контент — например, поездка на единороге по фантастическому миру — или спецэффекты.
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Ювелина Бернст