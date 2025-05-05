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Аль Капоне, орнитолог-убийца, разведчик СССР: чем прославилась тюрьма Алькатрас и почему Трамп приказал ее восстановить

Вид на остров Алькатрас в заливе Сан-Франциско (Фото: iStock/Wirestock)

Вид на остров Алькатрас в заливе Сан-Франциско (Фото: iStock/Wirestock)

На днях американский лидер Дональд Трамп поручил Бюро тюрем совместно с Министерством юстиции, ФБР и Министерством внутренней безопасности возобновить работу исправительного учреждения на острове Алькатрас. О том, зачем президенту США возрождать место содержания опасных преступников, читайте в материале «Радио 1».

История Алькатраса


Фото: iStock/ Bryan Sierra

Тюрьма Алькатрас располагалась на острове с тем же названием в заливе Сан-Франциско. Она была построена как военное укрепление в 1850-х годах. В период Гражданской войны в Алькатрас доставляли заключённых и военнослужащих, которые были признаны виновными в дезертирстве, грабежах и других правонарушениях, включая особо тяжкие.

К 1909 году правительством США принято решение о модернизации строений на острове. Стены крепости гарнизона были ликвидированы, а на фундаменте началось строительство новой тюрьмы. В период с 1909 по 1911 год осуждённые возводили здание исправительного учреждения, которое входило в состав Тихоокеанского отделения дисциплинарных казарм ВС США.

В 1934 году остров Алькатрас был превращён в федеральную тюрьму, где содержались особо опасные преступники из числа маньяков, гангстеров, серийных убийц и беглецов из других мест заключения.

Работа казематов Алькатраса продлилась чуть менее 30 лет и в 1963 году была прекращена ввиду больших затрат на содержание учреждения. Всё необходимое для содержания заключённых на острове доставлялось водными маршрутами с материка и требовало больших денежных вливаний.

Алькатрас в культуре и туризме


Фото: iStock/ Takako Phillips

Сегодня остров Алькатрас является популярной туристической достопримечательностью, где проводятся экскурсии по бывшей тюрьме. С 1971 года достопримечательность входит в Национальную зону отдыха «Золотые ворота». В национальном парке проводятся разнообразные мероприятия, в рамках которых посетители могут познакомиться с историей острова, осмотреть главное здание тюрьмы и другие объекты, а также посетить выставки, рассказывающие о жизни коренных американцев и знаменитых заключённых.

К слову, в разное время там отбывали наказание такие известные преступники, как Аль Капоне, орнитолог-убийца Роберт Страуд, известный как «Птицелов из Алькатраса», Джордж Келли Барнс, известный как «Пулемет Келли», Микки Коэн, эмигрант Элвин Карпис «Жуткий» и даже агент разведки СССР Мортон Собелл.

Благодаря богатой истории, остров Алькатрас стал излюбленным местом для кинематографистов. Среди известных фильмов, связанных с этим местом, можно назвать «Побег из Алькатраса», «Любитель птиц из Алькатраса», «Ужас на Алькатрасе», «Скала» и «Остров Алькатрас».

Свое место знаменитая тюрьма нашла и в литературе, остров упоминается в произведениях фантастического романа американской писательницы Кэрол Линн «Призраки Алькатраса», книге Дж. Кэмпбелла Брюса «Побег из Алькатраса: Прощай, Скала» и произведении Дарвина Куна «Алькатрас: Правдивый финал».

Дональд Трамп предстал в образе Папы римского
Дональд Трамп предстал в образе Папы римского

Зачем Трампу возрождение Алькатраса?


Фото: iStock/ Frank Lee

Дональд Трамп сказал, что некогда устрашающая тюрьма, в которой когда-то содержался знаменитый гангстер Аль Капоне, будет «принимать самых безжалостных и жестоких преступников Америки».

Встает резонный вопрос, а где же сейчас содержатся «злодеи», преступившие американский закон? Дело в том, что в настоящее время особо опасные преступники отправляются на содержание в тюрьму строгого режима в Теколуке, Сальвадор. Исправительное учреждение рассчитано на 40 000 заключённых и является крупнейшим в Латинской Америке и одним из крупнейших в мире по вместимости.

Но и эта тюрьма, которая кажется такой большой, уже не справляется с потоком заключённых. В апреле 2025 года президент Сальвадора Найиб Букеле объявил о планах расширить её вместимость до 80 000 человек. Кроме того, американское правительство постоянно сталкивается с бюрократическими сложностями и судебными запретами, что не позволяет ему осуществлять массовую депортацию заключенных в Сальвадор.

Открытие тюрьмы строгого режима на территории Америки сможет упростить изоляцию опасных для общества людей, а также других заключенных, отбывающих сроки за менее опасные преступления.

Сколько будет стоить тюрьма в Алькатрасе?


Фото: iStock/ SerrNovik

Само собой, подсчеты по стоимости восстановления Алькатрасских казематов еще не проведены, но можно предположить, что суммы будут более чем внушительные. Дело в том, что еще на момент работы тюрьмы в 50-е годы уже отмечались значительные повреждения зданий из-за воздействия соленой воды залива.

В 1958 году была предпринята попытка капитального ремонта комплекса, но в процессе работы выявлена непригодность зданий к эксплуатации. В 1961 году по подсчетам правительства оказалось дешевле построить новое исправительное учреждение, нежели восстанавливать Алькатрас. Что и было сделано, финансирование направили на строительство тюрьмы в Марионе, штат Иллинойс.

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Росгвардия запустила новые сайты вневедомственной охраны Москвы и Подмосковья
05 мая 2025, 13:42

Фото: ГУ Росгвардии по г. Москве

Главное управление вневедомственной охраны Федеральной службы войск нацгвардии России запустило новые интернет-ресурсы для московского и подмосковного главков, положив тем самым начало общефедеральному развёртыванию информационных платформ вневедомственной охраны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по г. Москве.
Отмечается, что новые сайты призваны стать эффективным и удобным инструментом для взаимодействия с гражданами по вопросам компетенции службы.

Вневедомственная охрана решает широкий спектр задач, начиная от профилактики правонарушений и усиления антитеррористической защищённости, заканчивая обеспечением сохранности имущества граждан и организаций.

Реализация данного проекта станет важным шагом к повышению информационной открытости структуры, подразделения которой обеспечивают безопасность граждан и большого числа объектов.

На сайтах представлены сведения о самых востребованных услугах, включая охрану объектов, квартир и автомобилей. Также представлена информация о трудоустройстве в подразделения вневедомственной охраны, соцгарантиях для сотрудников и учебных заведениях Росгвардии.

Помимо этого, на порталах будут публиковаться последние новости о деятельности подразделений вневедомственной охраны в Москве и Подмосковье с соответствующими фото- и видеоматериалами.

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#сайт
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«Полагаться на личные симпатии»: Гороскоп с 5 по 11 мая для всех знаков зодиака
05 мая 2025, 13:41

Фото: iStock/Perseomed

В сфере карьеры нужно учиться и расширять кругозор. Благоприятно полагаться на личные симпатии и своё обаяние. В любви важно производить неизгладимое впечатление и быть яркими. В сфере здоровья желательны умеренные физические нагрузки. Необходимо сбалансировать свой рацион питания и учесть пользу продуктов.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака.

Овну надо брать ответственность на себя и быть активным. В любви хорошо проявить свой темперамент и страстность.

У Тельца будет много позитивных впечатлений и приятных моментов. Он станет счастливее.

Близнецы нуждаются в дружеском общении и теплых эмоциях. Общие ценности и цели сблизят.

Рак почувствует прилив сил. Он реализует свой творческий потенциал и продемонстрирует свои достоинства.

Льву поможет удача. Он будет увлечён интеллектуальной работой и проявит любознательность.

Дева станет романтичнее. Ей благоприятно делать покупки и себя радовать. Активный отдых вдохновит.

Весам важно поддерживать у себя позитивную самооценку. Они смогут повысить свой авторитет и проявить благородство.

Скорпиону важно избегать провокаций и скандалов. Ему необходим отдых, желательно восстановить силы.

Стрельцу поможет юмор. Он будет обаятельным и легко заведёт новые полезные знакомства.

Козерогу надо поддерживать дисциплину и порядок. Хорошее время для планирования.

Водолей будет благосклонно настроен и добр. Оптимизм и уверенность в себе поспособствуют протекции.

Рыбы найдут в себе силы заняться тем, что давно откладывали. Они получат удовольствие не только от хорошего результата, но и от самого процесса решения вопросов.

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RT «оживил» архивные кадры 1945 года в честь 80-летия Победы
05 мая 2025, 12:55

Фото: iStock/Olga Chetvergova

Издание RT с помощью нейросети «оживило» архивные снимки 1945 года. Теперь россияне могут полноценно погрузиться в атмосферу Победы и прожить этот день спустя 80 лет.
На «оживших» кадрах наблюдаются радость на лицах советских бойцов, встретившихся с родными, и их ликование в этот великий день.

Ранее сообщалось, что Московская область стала частью уникального ИИ-проекта, приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мобильное приложение «Хорошие новости» при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Общественной палаты РФ представило цифровую газету «Страна, которая живёт». Подробнее об уникальном проекте читайте в материале «Радио 1».

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#искусственный интеллект
#великая отечественная война
#победа
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«Плохое самочувствие и разбитость»: аллерголог Бессмертный рассказал о типичной аллергической триаде
Врач Бессмертный: зуб, чихание и насморк являются типичной аллергической триадой
05 мая 2025, 12:27

Фото: iStock/Jevtic

Врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный рассказал об особенностях проявления сезонной аллергии.
По словам специалиста, в средней полосе России цветение растений довольно чётко распределено.

«Март, апрель, май – пыление ольхи, орешника, клёна, берёзы и дуба. Июнь – июль – это луговые или злаковые травы, а август, сентябрь и начало октября – сорняки, полынь, лебеда, амброзия. Соответственно, рамки сдвигаются в зависимости от того, где мы находимся. Севернее позже начинается, южнее – раньше. Плюс для юга России очень мощным аллергеном в июле – сентябре является амброзия. Краснодарский край, Сочи, Кавказ – там люди задыхаются», – отметил Бессмертный в беседе с RT.
Врач обратил внимание на то, что в этом году пыление деревьев началось не в марте, как обычно, а в феврале. При этом некоторые россияне заметили первые симптомы поллиноза ещё в конце января. Это связано с синоптическими условиями.

Бессмертный уточнил, что симптомы аллергии могут напоминать обычную простуду, однако, в отличие от ОРВИ, они не сопровождаются температурой и не проходят через неделю.

«Типичная аллергическая триада – чихание, зуд носа и глаз и водянистое отделяемое. Также может быть плохое самочувствие и разбитость», – подчеркнул специалист.
При появлении подобных симптомов Бессмертный порекомендовал обратиться к врачу-аллергологу, поскольку аллергия постоянно эволюционирует.

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#симптомы
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Жителей Подмосковья приглашают принять участие в военно-патриотическом проекте
05 мая 2025, 11:14

Фото: помнютвойподвиг.рф

Стать участниками патриотического проекта «Помню твой подвиг, родной! Дед у меня за спиной!» приглашаются жители всех российских регионов, включая Московскую область, проект посвящён связи между поколениями Великой Отечественной войны и СВО, сообщает пресс-служба Комитета семей воинов Отечества.
«В проекте могут принять участие бойцы и ветераны специальной военной операции, чьи деды и прадеды сражались на полях Великой Отечественной войны. Участники должны заполнить форму на сайте проекта помнютвойподвиг.рф, рассказать о боевых заслугах предка и поделиться военной историей потомка — участника СВО», — говорится в сообщении.
К проекту присоединились уже тысячи военных и их близких.

Отмечается, что размещаться будет только та информация, которая не нарушает военную тайну и требования безопасности.

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