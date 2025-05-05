Аль Капоне, орнитолог-убийца, разведчик СССР: чем прославилась тюрьма Алькатрас и почему Трамп приказал ее восстановить

Вид на остров Алькатрас в заливе Сан-Франциско (Фото: iStock/Wirestock)
На днях американский лидер Дональд Трамп поручил Бюро тюрем совместно с Министерством юстиции, ФБР и Министерством внутренней безопасности возобновить работу исправительного учреждения на острове Алькатрас. О том, зачем президенту США возрождать место содержания опасных преступников, читайте в материале «Радио 1».
История Алькатраса
Фото: iStock/ Bryan Sierra
Тюрьма Алькатрас располагалась на острове с тем же названием в заливе Сан-Франциско. Она была построена как военное укрепление в 1850-х годах. В период Гражданской войны в Алькатрас доставляли заключённых и военнослужащих, которые были признаны виновными в дезертирстве, грабежах и других правонарушениях, включая особо тяжкие.
К 1909 году правительством США принято решение о модернизации строений на острове. Стены крепости гарнизона были ликвидированы, а на фундаменте началось строительство новой тюрьмы. В период с 1909 по 1911 год осуждённые возводили здание исправительного учреждения, которое входило в состав Тихоокеанского отделения дисциплинарных казарм ВС США.
В 1934 году остров Алькатрас был превращён в федеральную тюрьму, где содержались особо опасные преступники из числа маньяков, гангстеров, серийных убийц и беглецов из других мест заключения.
Работа казематов Алькатраса продлилась чуть менее 30 лет и в 1963 году была прекращена ввиду больших затрат на содержание учреждения. Всё необходимое для содержания заключённых на острове доставлялось водными маршрутами с материка и требовало больших денежных вливаний.
Алькатрас в культуре и туризме
Фото: iStock/ Takako Phillips
Сегодня остров Алькатрас является популярной туристической достопримечательностью, где проводятся экскурсии по бывшей тюрьме. С 1971 года достопримечательность входит в Национальную зону отдыха «Золотые ворота». В национальном парке проводятся разнообразные мероприятия, в рамках которых посетители могут познакомиться с историей острова, осмотреть главное здание тюрьмы и другие объекты, а также посетить выставки, рассказывающие о жизни коренных американцев и знаменитых заключённых.
К слову, в разное время там отбывали наказание такие известные преступники, как Аль Капоне, орнитолог-убийца Роберт Страуд, известный как «Птицелов из Алькатраса», Джордж Келли Барнс, известный как «Пулемет Келли», Микки Коэн, эмигрант Элвин Карпис «Жуткий» и даже агент разведки СССР Мортон Собелл.
Благодаря богатой истории, остров Алькатрас стал излюбленным местом для кинематографистов. Среди известных фильмов, связанных с этим местом, можно назвать «Побег из Алькатраса», «Любитель птиц из Алькатраса», «Ужас на Алькатрасе», «Скала» и «Остров Алькатрас».
Свое место знаменитая тюрьма нашла и в литературе, остров упоминается в произведениях фантастического романа американской писательницы Кэрол Линн «Призраки Алькатраса», книге Дж. Кэмпбелла Брюса «Побег из Алькатраса: Прощай, Скала» и произведении Дарвина Куна «Алькатрас: Правдивый финал».
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Зачем Трампу возрождение Алькатраса?
Фото: iStock/ Frank Lee
Дональд Трамп сказал, что некогда устрашающая тюрьма, в которой когда-то содержался знаменитый гангстер Аль Капоне, будет «принимать самых безжалостных и жестоких преступников Америки».
Встает резонный вопрос, а где же сейчас содержатся «злодеи», преступившие американский закон? Дело в том, что в настоящее время особо опасные преступники отправляются на содержание в тюрьму строгого режима в Теколуке, Сальвадор. Исправительное учреждение рассчитано на 40 000 заключённых и является крупнейшим в Латинской Америке и одним из крупнейших в мире по вместимости.
Но и эта тюрьма, которая кажется такой большой, уже не справляется с потоком заключённых. В апреле 2025 года президент Сальвадора Найиб Букеле объявил о планах расширить её вместимость до 80 000 человек. Кроме того, американское правительство постоянно сталкивается с бюрократическими сложностями и судебными запретами, что не позволяет ему осуществлять массовую депортацию заключенных в Сальвадор.
Открытие тюрьмы строгого режима на территории Америки сможет упростить изоляцию опасных для общества людей, а также других заключенных, отбывающих сроки за менее опасные преступления.
Сколько будет стоить тюрьма в Алькатрасе?
Фото: iStock/ SerrNovik
Само собой, подсчеты по стоимости восстановления Алькатрасских казематов еще не проведены, но можно предположить, что суммы будут более чем внушительные. Дело в том, что еще на момент работы тюрьмы в 50-е годы уже отмечались значительные повреждения зданий из-за воздействия соленой воды залива.
В 1958 году была предпринята попытка капитального ремонта комплекса, но в процессе работы выявлена непригодность зданий к эксплуатации. В 1961 году по подсчетам правительства оказалось дешевле построить новое исправительное учреждение, нежели восстанавливать Алькатрас. Что и было сделано, финансирование направили на строительство тюрьмы в Марионе, штат Иллинойс.
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