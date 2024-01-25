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Юрист Комагина поддержала запрет содержать в квартире экзотических животных

25 января 2024, 17:12
Фото: istockphoto.com/Svetlana Belkina

Фото: istockphoto.com/Svetlana Belkina

Юрист, президент благотворительного фонда «Забытые животные» Анастасия Комагина поддержала идею о запрете на содержание в многоквартирных домах хищных животных и ужесточении наказания за организацию квартирных «приютов» и «питомников».
«Мы в принципе выступаем за ужесточение владения частными лицами и даже ИП. Потому что ничего не мешает физическому лицу зарегистрироваться как ИП и продолжать деятельность. Этим должны заниматься специалисты и реабилитационные центры. А сейчас это в основном делают на продажу. Плодят как не в себя и плодят в ужасных условиях. Просто гонятся за прибылью», — прокомментировала в беседе с RT Комагина.

По её словам, вместе с запретами надо налаживать и организовывать инфраструктуру таким образом, чтобы у людей оставалась возможность помогать бездомным животным. Кроме этого, надо следить за условиями содержания животных, считает специалист.


Ранее Председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец выступил с инициативой ужесточить наказание за организацию квартирных «приютов» и «питомников». Кроме этого, он заявил, что необходимо запретить содержание в многоквартирных домах хищных и экзотических животных.

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#контроль
#наказание
#животные
#человек
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В подмосковных МФЦ размещают плакаты о президентских выборах
25 января 2024, 17:28

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Плакаты, информирующие избирателей о предстоящих выборах президента Российской Федерации, размещают в МФЦ Подмосковья, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
«Одними из первых помещения МФЦ оклеили плакатами наши коллеги из городского округа Лосино-Петровский», — отмечается в сообщении.

В Мособлизбиркоме также напомнили, что с 29 января по 6 марта избиратель может подать через МФЦ заявление о голосовании по месту нахождения, а не по месту регистрации. Подать такое заявление можно будет также через портал госуслуг или территориальную избирательную комиссию.

С 6 марта по 11 марта выбрать себе удобный избирательный участок можно будет только через участковые избирательные комиссии.

Голосование будет проводиться 15, 16 и 17 марта.

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#голосование
#мособлизбирком
#мфц
#московская область
#подмосковье
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Синоптик Вильфанд: Москва опережает своё развитие примерно на два месяца
25 января 2024, 17:01

Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что нынешний температурный прежним в столице соответствует мартовскому.
«Вчерашняя аномалия температур составила более 5°C, температура была на 5,3°C выше нормы. Мы это чувствуем, поскольку оттепель. Сегодня, по расчётам, эта аномалия будет больше 6 °C. Такой температурный фон соответствует концу второй и началу третьей декады марта. То есть погода в Москве сейчас опережает своё развитие примерно на два месяца», — отметил в беседе с RT Вильфанд.

При этом, он отметил, что позже при похолодании может появится гололедица.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, предупреждение будет действовать до конца недели.

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#погода
#температура
#гололедица
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Студента СПбГУ начали травить после доноса на астронома
25 января 2024, 17:01

Фото: istockphoto/AlexLinch

Студент СПбГУ рассказал о травле после ситуации с украинским флагом у женщины-астронома.
«Фонтанка» пишет, что студент СПбГУ рассказал, что его травят после того, как он обратился в полицию, заметив в метро у 45-летней женщины-астронома на рюкзаке шеврон с украинским флагом. Несмотря на травлю, парень не сожалеет о содеянном.

«Всё, что нужно сделать, я сделал. Я ни о чем не сожалею», —сказал петербуржец.
По его словам, он не будет реагировать на травлю и обращаться к правоохранителям по этому поводу, так как выпады в его сторону на просторах интернета уже было.

Напомним, женщину задержали у станции «Владимирская». По словам студента, во время беседы на «Достоевской» женщина выразила симпатию действиям ВСУ. Также студент увидел на её рюкзаке шеврон в виде сине-желтого флага размером 5 на 3 см. В действиях гражданки усмотрели нарушение, которое предусмотрено административной статьей о публичной дискредитации ВС РФ.

В начале СВО сотрудница Института прикладной астрономии РАН совместно с другими учеными подписала открытое письмо против боевых действий. Студент, который написал на женщину донос, выступает на патриотических мероприятиях спикером.

В Донецке студент получил высшее образование, потом отправился добровольцем на фронт и демобилизовался. Сейчас молодой учится в СПбГУ.

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#вуз
#студенты
#новости
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В России повысили президентскую стипендию
Путин объявил о повышении президентской стипендии до 30 тысяч рублей
25 января 2024, 16:55

Фото: iStock/Fascinadora

Президент России Владимир Путин заявил, что объявил о решении повысить президентскую стипендию, теперь ее размер составит 30 тысяч рублей. Об этом Путин сообщил в рамках встречи со студентами в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.
По словам главы государства, правительственная стипендия составит примерно 20 тысяч рублей. Российский лидер отметил, что «есть к чему стремиться, надо хорошо учиться».

Путин добавил, что до 2030 года планируется построить 25 студенческих кампуса, которые предусмотрены для молодых семей. ​Он подчеркнул, что этим вопросом будут обязательно заниматься.

Ранее Путин заявил, что переход на новую систему высшего образования будет плавным. По словам президента, проблем с дипломами старого образца ни у кого не возникнет.

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#стипендия
#переход
#минобрнауки
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#путин
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В Подмосковье назвали округа-лидеры по уборке снега
25 января 2024, 16:49

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

За последние пять дне коммунальные службы подмосковных муниципалитетов выполнили более 14 тысяч задач по уборке снега, о том, где с этой работой справляются лучше, рассказала руководитель Главного управления содержания территорий (ГУСТ) Московской области Светлана Аипова, сообщает пресс-служба ведомства.
«К сегодняшнему дню сто процентов задач выполнили коммунальщики Лыткарина и Власихи. Завершают работы ещё 35 городских округа», — сказала Аипова.

Она отметила, что в рейтинг муниципалитетов, выполнивших наибольшее число задач по уборке снега, вошёл Раменский округ, где очистили 1045 участков, Химки — 723, Богородский округ— 598, а также Пушкинский и Дмитровский округа, где было выполнено 575 и 562 задачи по уборке снега соответственно.

В настоящее время интенсивные работы по уборке последствий снегопада продолжаются.

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#густ мо
#светлана аипова
#снег
#уборка
#московская область
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С 1 февраля в России повысят маткап и проиндексируют более 40 пособий
Мишустин: в РФ в феврале повысят маткап и проиндексируют более 40 пособий
25 января 2024, 16:39

Фото: iStock/mizar_21984

С февраля текущего года в России проиндексируют свыше 40 различных пособий и выплат, данная мера затронет около 20 миллионов россиян. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
«С 1 февраля будут проиндексированы свыше 40 различных выплат и пособий. Соответствующее постановление правительства подготовлено», — сказал Мишустин.

Он уточнил, что средства будут выделены из федерального бюджета.

Мишустин пояснил, что будет увеличено единовременное пособие при рождении ребенка, а также ежемесячные по уходу за ним. Кроме того, проиндексируют и маткапитал, который составит более 630 тысяч рублей на первого ребенка и почти 834 тысячи на второго и последующих детей.

Также повысятся выплаты для инвалидов и ветеранов ВОВ и боевых действий, Героев России, в том числе Труда. Всего данная мера затронет почти 20 миллионов российских граждан, уточнил Мишустин. По информации пресс-службы кабмина, пособия увеличатся на 7,4%.

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#выплаты
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#пособия
#мишустин
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Путин ответил на вопрос о переходе на новую систему высшего образования
Путин: переход на новую систему высшего образования будет плавным
25 января 2024, 16:38

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что переход на новую систему высшего образования будет плавным. Об этом Путин сообщил в рамках встречи со студентами в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.
По словам российского лидера, проблем с дипломами старого образца ни у кого не возникнет. Путин отметил, что эксперимент по переходу на новую систему образования был совершен по настоятельным рекомендациям экспертного сообщества.

Глава государства заключил, что документы об образовании старой и новой форм будут равными.

Ранее глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков предложил разделить магистратуру на профессиональную и исследовательскую. Фальков заявил, что основной целью обучения в магистратуре должно быть получение дополнительных знаний, а не диплома.

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#эксперимент
#документы
#минобрнауки
#путин
#образование
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Владимир Путин назвал воспитание и передачу знаний главными задачами педагогов
25 января 2024, 16:33

Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Президент РФ Владимир Путин во время выступления перед студентами назвал главные задачи педагогов.
Во время встречи одна из студенток спросила у президента, в чём, на его взгляд, заключается главная задача педагога. Она перечислила воспитание, передача знаний или передача культуры.

«А вы как думаете?», —уточнил Путин.
«Мы считаем, что всё вместе должно быть», —сказала студентка, которая сейчас получает педагогическое образование.
«Всё знаете, что спрашивать?», — пошутил Владимир Путин, но потом дополнил ответ.
«Я уже не помню, кто конкретно это, он сказал о том, что главная задача педагога – воспитывать счастливых людей. Но он сказал воспитывать. Я уже тоже говорил публично, могу повторить, как-то в разговоре с патриархом Московским и всея Руси я тоже услышал от него примерно то же самое – он сказал, ну знания вы дадите, а вот воспитание – вот что важно. Но я все-таки ближе к вашей точке зрения. Важно всё в совокупности, потому что воспитание невозможно без знаний», - сказал Владимир Путин.
Ранее глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков предложил разделить магистратуру на профессиональную и исследовательскую. «Интерфакс» пишет, что, по мнению Фалькова, с помощью этого студенты получать более глубокие знания и возможность впоследствии заниматься наукой. Глава Минобрнауки заявил, что основной целью обучения в магистратуре должно быть получение дополнительных знаний, а не диплома. Наличие такой ступени должно быть в вузах с соответствующими кадровыми и возможностями инфраструктуры.

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#владимир путин
#образование
#дети
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Корниец: Контроль за квартирными «приютами» надо ужесточить
25 января 2024, 16:03

Фото: istockphoto.com/Andrei-Sitnikov

Председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец выступил с инициативой ужесточить наказание за организацию квартирных «приютов» и «питомников».
Кроме этого, он заявил, что необходимо запретить содержание в многоквартирных домах хищных и экзотических животных.

«Надо признать, что крупный или откровенно хищный зверь не приспособлен к жизни в малометражном человеческом жилье: его мирное сосуществование с десятками или сотнями людей в доме невозможно и даже опасно», — пояснил в беседе с RT Корниец.

По его мнению, за порчу общественной собственности такими животными, за организацию таких приютов наказание должно быть в некоторых случаях даже уголовным.

Ранее в Москве прошла церемония награждения лауреатов Всероссийской Премии добрых дел «Сможем вместе победить», номинации в которой касались в том числе и защиты окружающей среды и экологии. Отмечается, что издательский дом «Аргументы недели» были в числе организаторов премии.

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#дом
#животные
#наказание
#экология
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