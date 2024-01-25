Юрист Комагина поддержала запрет содержать в квартире экзотических животных

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Юрист, президент благотворительного фонда «Забытые животные» Анастасия Комагина поддержала идею о запрете на содержание в многоквартирных домах хищных животных и ужесточении наказания за организацию квартирных «приютов» и «питомников».
«Мы в принципе выступаем за ужесточение владения частными лицами и даже ИП. Потому что ничего не мешает физическому лицу зарегистрироваться как ИП и продолжать деятельность. Этим должны заниматься специалисты и реабилитационные центры. А сейчас это в основном делают на продажу. Плодят как не в себя и плодят в ужасных условиях. Просто гонятся за прибылью», — прокомментировала в беседе с RT Комагина.
По её словам, вместе с запретами надо налаживать и организовывать инфраструктуру таким образом, чтобы у людей оставалась возможность помогать бездомным животным. Кроме этого, надо следить за условиями содержания животных, считает специалист.
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