Юрист Краснов объяснил незаконность конфискации замка Пугачёвой

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Юрист Дмитрий Краснов заявил, что законных оснований для конфискации замка певицы Аллы Пугачёвой нет.
«К указанным видам ответственности могут быть привлечены те граждане, которые признаны виновными в распространении фейковой информации о российской армии, в публичных призывах к деятельности, направленной против госбезопасности. Насколько мне известно, СК отказался возбуждать дело в отношении Аллы Пугачевой после проведения проверки», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Краснов.
Кроме этого, Дмитрий Краснов прокомментировал навязывание маркетплейсами своих платёжных систем покупателям.
«Если в действиях маркетплейсов будут найдены уголовные правонарушения, то последует соответствующая реакция Следственного комитета, а также обращения в судебные органы. Возможны изменения в законодательстве, которые устранят негативные для потребителя пробелы», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Краснов.
Он выразил уверенность в том, что такая проблема будет решена посредством своевременной реакции Госдумы и принятия соответствующего комплекса мер.
Ранее руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский заявлял, что самозанятые мастера маникюра могут быть опасны, поскольку они могут не соблюдать санитарно-эпидемиологические и иные нормы, что может нести опасность для клиента.
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Юрист Хаминский заявил об опасности самозанятых мастеров маникюра
Мелисса Тимофеева