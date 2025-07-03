Юрист МВД Кормильцева советует проверять будущих партнеров на алименты
Старший преподаватель Казанского юридического института МВД России Светлана Кормильцева предложила использовать реестр должников ФССП для проверки благонадежности партнеров. Об этом эксперт заявила на круглом столе в Общественной палате Татарстана.
Как отмечает «Татар-информ», проверка на наличие долгов по алиментам — это «вопрос доверия в отношениях». С 25 мая 2025 года открытый реестр доступен на сайте ФССП.
Эксперт также отметила рост числа неплательщиков алиментов и подчеркнула необходимость совместных усилий для решения проблемы. В заключение она напомнила, что ответственность по уплате алиментов лежит на обоих родителях.
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