Юрист МВД Кормильцева советует проверять будущих партнеров на алименты

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Старший преподаватель Казанского юридического института МВД России Светлана Кормильцева предложила использовать реестр должников ФССП для проверки благонадежности партнеров. Об этом эксперт заявила на круглом столе в Общественной палате Татарстана.



Как отмечает «Татар-информ», проверка на наличие долгов по алиментам — это «вопрос доверия в отношениях». С 25 мая 2025 года открытый реестр доступен на сайте ФССП.

Эксперт также отметила рост числа неплательщиков алиментов и подчеркнула необходимость совместных усилий для решения проблемы. В заключение она напомнила, что ответственность по уплате алиментов лежит на обоих родителях.

Виктория Иванченко

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