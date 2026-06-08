Юрист напомнил о праве абитуриентов подавать документы в пять вузов

08 июня 2026, 08:17

Юрист Курбаков: абитуриенты могут подавать документы одновременно в пять вузов

Фото: iStock/Ritthichai

Юрист Иван Курбаков рассказал, что абитуриенты могут одновременно подать документы в пять вузов и выбрать до пяти направлений в каждом. Он добавил, что участвовать в конкурсе можно без оригинала аттестата. Об этом пишет РИА Новости.