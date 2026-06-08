Юрист напомнил о праве абитуриентов подавать документы в пять вузов
Юрист Иван Курбаков рассказал, что абитуриенты могут одновременно подать документы в пять вузов и выбрать до пяти направлений в каждом. Он добавил, что участвовать в конкурсе можно без оригинала аттестата. Об этом пишет РИА Новости.
По словам эксперта, в этом году такое правило действует для программ бакалавриата и специалитета. Для участия в конкурсе на бюджетные и платные места достаточно заверенной копии аттестата.
Юрист отметил, что абитуриенты вправе заранее ознакомиться с программами вступительных испытаний и получить консультацию по подготовке. Он подчеркнул, что экзамены должны проходить в установленные сроки и по утвержденным критериям. Курбаков добавил, что дети-сироты, инвалиды и ветераны боевых действий могут претендовать на особую квоту. Она составляет не менее 10% бюджетных мест. Часть льготников может поступать по результатам ЕГЭ без внутренних экзаменов.
Кроме того, вузы публикуют на сайтах списки поступающих с баллами. Абитуриенты могут следить за своей позицией в конкурсе и смотреть, сколько человек подали заявления на выбранное направление.
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