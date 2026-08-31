Юрист назвал выплаты, которые может получить семья погибшей на Кипре россиянки
Семья россиянки, погибшей при крушении парома возле побережья Северного Кипра, может получить выплату в размере двух миллионов рублей. Об этом заявил юрист по страховым спорам Иван Пирогов.
По его словам, которые приводит NEWS.ru, эта сумма предусмотрена федеральным законом для случаев гибели граждан за рубежом в рамках обязательного государственного страхования жизни и здоровья. Кроме того, в этой ситуации действует Афинская конвенция о перевозке морем пассажиров 1974 года. Размер компенсации по ней составляет около 70 тысяч долларов (примерно шесть миллионов рублей), если не будет доказан умысел или грубая неосторожность перевозчика.
Согласно этому документу, перевозчик несет ответственность за жизнь и здоровье пассажиров с момента посадки на судно до высадки. При этом судовладельцу придется доказывать свою невиновность, а родственникам — вину экипажа.
Юрист отметил, что семье погибшей будет непросто выиграть дело за рубежом. Судебный процесс может занять больше года, и разбирательство будет проходить на Кипре или в стране регистрации судна. Российский суд, скорее всего, откажется принимать дело к производству. Кроме того, родственникам может потребоваться помощь местного адвоката и переводчиков, а судебные издержки будут высокими.
При этом Пирогов подчеркнул, что положительные решения по таким делам выносят регулярно, особенно при наличии доказательств халатности экипажа. Также он добавил, что можно попытаться получить компенсацию через страховую компанию судовладельца — это быстрее и дешевле, чем судиться.
Ранее посольство России в Турции сообщило, что гражданка РФ погибла в результате крушения парома у побережья Кипра.
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