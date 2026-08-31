Юрист назвал выплаты, которые может получить семья погибшей на Кипре россиянки

31 августа 2026, 16:12

Юрист Пирогов: семья погибшей на Кипре россиянки может получить два млн рублей

Фото: iStock/Professor25

Семья россиянки, погибшей при крушении парома возле побережья Северного Кипра, может получить выплату в размере двух миллионов рублей. Об этом заявил юрист по страховым спорам Иван Пирогов.