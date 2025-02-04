В России напомнили о новом порядке вступления в наследство

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С 5 февраля вступает в силу новый порядок выдачи нотариусами свидетельства о праве на наследство. Об этом сообщил юрист и руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с РИА Новости.
Теперь нотариусы обязаны запрашивать информацию через систему Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния для проверки факта государственной регистрации смерти наследодателя и установления родственных связей, дающих право на наследство. Исключение составляют случаи, когда нотариусу предъявляются документы, подтверждающие государственную регистрацию смерти наследодателя, оформленные за границей с участием уполномоченных представителей иностранных властей.
Хаминский отметил, что новый порядок упростит процесс подтверждения родства наследникам и сократит число судебных споров о наследстве. Подобная проверка также помешает мошенникам вступить в наследство с помощью поддельных документов.
Ранее сообщалось, что Путин подписал закон, который радикально меняет правила дарения недвижимости. Теперь для того, чтобы договор дарения стал действительным, он должен быть обязательно удостоверен нотариусом. Этот шаг, как уверяют эксперты, укрепит гражданский оборот и защитит граждан от мошенничества и неправомерных действий.
Также недавно «Радио 1» передавало, что в Московской области выпускникам колледжей предлагают более 32 тыс. вакансий. Как уточнили в Минсоцразвития Подмосковья, для безработных в регионе открыто свыше 80 тыс. вакансий. Почти половина подходит для людей со средне-специальным образованием.
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Хаминский отметил, что новый порядок упростит процесс подтверждения родства наследникам и сократит число судебных споров о наследстве. Подобная проверка также помешает мошенникам вступить в наследство с помощью поддельных документов.
Ранее сообщалось, что Путин подписал закон, который радикально меняет правила дарения недвижимости. Теперь для того, чтобы договор дарения стал действительным, он должен быть обязательно удостоверен нотариусом. Этот шаг, как уверяют эксперты, укрепит гражданский оборот и защитит граждан от мошенничества и неправомерных действий.
Также недавно «Радио 1» передавало, что в Московской области выпускникам колледжей предлагают более 32 тыс. вакансий. Как уточнили в Минсоцразвития Подмосковья, для безработных в регионе открыто свыше 80 тыс. вакансий. Почти половина подходит для людей со средне-специальным образованием.
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Мария Моисеева