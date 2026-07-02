Задержали девушку из банды автоподставщиков, напавших на полицейского в центре Москвы
Правоохранители задержали несовершеннолетнюю участницу группы автоподставщиков, которая вместе с сообщниками напала на полицейского в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Девушка-подросток и два ее совершеннолетних друга инсценировали ДТП на улице Маросейка (около Китай-города), врезавшись в медленно двигавшуюся машину. После этого молодые люди потребовали у водителя десять тысяч рублей, угрожая вызовом инспекторов ГАИ в случае отказа. Мужчина всё же связался с полицией — вся банда кинулась на прибывшего сотрудника.
Парней уже арестовали на два месяца и поместили в СИЗО. Против них возбудили уголовное дело по статье о вымогательстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Суд в ближайшее время определит меру пресечения для девушки.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Краснодаре неизвестный водитель предложил двум малолетним девочкам сесть в его машину. Подружки смогли уйти от мужчины и рассказали о случившемся родителям. Правоохранительные органы начали проверку по факту инцидента.
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