Задержали девушку из банды автоподставщиков, напавших на полицейского в центре Москвы

02 июля 2026, 00:09

Задержали девушку из банды автоподставщиков, напавших на полицейского на Китай-городе

Фото: iStock/Dzurag

Правоохранители задержали несовершеннолетнюю участницу группы автоподставщиков, которая вместе с сообщниками напала на полицейского в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.