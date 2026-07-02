Захарова назвала главу ЕК «отменной вруньей» после ее слов о российском газе

02 июля 2026, 02:39

Захарова назвала фон дер Ляйен «отменной вруньей» после ее слов о российском газе

Мария Захарова (Фото: Telegram-канал МИД России @MID_Russia)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен в распространении недостоверных сведений о том, что Москва якобы преднамеренно прекратила поставки газа в Европу. Об этом она заявила в интервью «Известиям».





Поводом для критики дипломата стало выступление главы ЕК во время визита в Баку. Там фон дер Ляйен утверждала, что Россия использовала энергоресурсы как оружие и отключила газ для европейских потребителей, а Азербайджан, напротив, нарастил в этом вопросе активность с учетом потребностей региона.





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«А потом, когда кроме как на Урсулу, кондиционеры дуть больше ни на кого в брюссельской штаб-квартире из-за вынужденной экономии не могут, на ходу призывают очередной фейк про якобы плохую Россию», — иронично указала «Известиям» Захарова.