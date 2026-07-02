Захарова назвала главу ЕК «отменной вруньей» после ее слов о российском газе
Захарова назвала фон дер Ляйен «отменной вруньей» после ее слов о российском газе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен в распространении недостоверных сведений о том, что Москва якобы преднамеренно прекратила поставки газа в Европу. Об этом она заявила в интервью «Известиям».
Поводом для критики дипломата стало выступление главы ЕК во время визита в Баку. Там фон дер Ляйен утверждала, что Россия использовала энергоресурсы как оружие и отключила газ для европейских потребителей, а Азербайджан, напротив, нарастил в этом вопросе активность с учетом потребностей региона.
Россия противостоит всем попыткам сдержать ее развитие, заявил Путин
Захарова назвала слова главы ЕК ложью, а ее саму — «отменной вруньей». Источником ограничений выступил сам Евросоюз, уделяя особое внимание запретам в отношении российского энергетического сектора.
«А потом, когда кроме как на Урсулу, кондиционеры дуть больше ни на кого в брюссельской штаб-квартире из-за вынужденной экономии не могут, на ходу призывают очередной фейк про якобы плохую Россию», — иронично указала «Известиям» Захарова.Представитель МИД РФ подчеркнула, что любой гражданин ЕС может подать на фон дер Ляйен в суд за дезинформацию и не сомневаться в своей победе.
Ранее директор Центра политической информации Алексей Мухин отметил, что внешнеполитический курс Сербии может измениться после отставки президента Александра Вучича. По его словам, на сегодняшний день в этой стране западные структуры ведут скрытую работу по «промывке мозгов» населению. Подробнее читайте в материале «Радио 1».