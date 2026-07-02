Выяснилась самая подешевевшая рыба в России
Кета и нерка сильнее всего подешевели в России за последние полгода
По итогам первой половины 2026 года в России наибольшее падение цен показали кета и нерка. К концу июня их стоимость опустилась до 450 и 750 рублей за килограмм соответственно. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).
Снижение оптовых цен на Дальнем Востоке составило 10% для кеты и 5% для нерки. Как отметил президент ВАРПЭ Герман Зверев, первая половина лета часто характеризуется высокой стоимостью, но затем цены корректируются в зависимости от хода путины. Падают они, как правило, с января. При этом на расценки влияет и объём предложения.
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Лососевая путина на Дальнем Востоке стартовала 20 мая, и по прогнозам учёных вылов в этом году может составить 227 тысяч тонн — на треть меньше, чем в 2025 году. Прогнозируемый вылов кеты, напротив, должен вырасти на 18% — до 71 тысячи тонн, а кижуча — на 11,7%. Также ожидаются неплохие показатели у горбуши (107 тысяч тонн) и нерки (38 тысяч тонн).
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