Выяснилась самая подешевевшая рыба в России

02 июля 2026, 03:04

Кета и нерка сильнее всего подешевели в России за последние полгода

Фото: iStock/AlexRaths

По итогам первой половины 2026 года в России наибольшее падение цен показали кета и нерка. К концу июня их стоимость опустилась до 450 и 750 рублей за килограмм соответственно. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).





Снижение оптовых цен на Дальнем Востоке составило 10% для кеты и 5% для нерки. Как отметил президент ВАРПЭ Герман Зверев, первая половина лета часто характеризуется высокой стоимостью, но затем цены корректируются в зависимости от хода путины. Падают они, как правило, с января. При этом на расценки влияет и объём предложения.



