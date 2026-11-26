26 ноября 2026, 13:43

Юрист Китаев: до двух лет тюрьмы грозит за присвоение найденных на улице денег

Фото: iStock/shadrin_andrey

Россияне, которые нашли чужие деньги и хотят законно оставить их себе, должны сначала сообщить о находке в полицию и выждать шесть месяцев. Если присвоить средства без соблюдения этой процедуры, можно получить не только крупный штраф, но и реальный тюремный срок. Об этом Москве 24 рассказал юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Сергей Китаев.





Поводом для обсуждения стал случай с россиянином, который обнаружил в парке сумку с двумя миллионами рублей. Мужчина не стал забирать находку, а сразу вызвал полицию. Поскольку установить владельца денег за полгода так и не удалось, он обратился с просьбой признать средства своей собственностью. После отказа правоохранительных органов мужчина подал иск в суд и выиграл дело.



Китаев подтвердил, что в подобных ситуациях необходимо прежде всего обратиться в полицию. Даже присвоение сравнительно небольшой суммы может повлечь наказание за нарушение закона. Так, если речь идет о сумме от 1 до 2,5 тысячи рублей, действия могут квалифицировать как мелкое хищение по статье 7.27 КоАП РФ. Нарушителю грозит штраф в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее трех тысяч рублей, административный арест на срок от 10 до 15 суток или обязательные работы продолжительностью до 120 часов.





«За сумму свыше 2,5 тысячи уже наступает уголовная ответственность. При этом по статье о краже (158 УК РФ) присвоившему деньги грозят разные виды наказаний. Таковым может быть, например, штраф до 80 тысяч рублей или даже лишение свободы на срок до двух лет. Последнее вполне возможно при условии установления отягчающих обстоятельств. Например, если окажется, что человек видел, кто потерял деньги, но тихо их забрал, а потом еще и спрятал, чтобы никто не мог найти», — предупредил юрист.

«Согласно статье 228 ГК РФ, если в течение 6 месяцев владелец потерянной вещи не будет установлен, человек приобретет право собственности на нее. При этом срок отсчета начинается в день обращения в правоохранительные органы», — отметил Китаев.