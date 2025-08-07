Юрист объяснила, какие личные вещи делятся при разводе

07 августа 2025, 11:54

Юрист Соколова: дорогие украшения подлежат разделу при разводе супругов

Фото: медиасток.рф

Дорогостоящие украшения и предметы роскоши могут быть признаны совместной собственностью супругов при разводе, если их стоимость существенна для семейного бюджета. Об этом NEWS.ru рассказала юрист Татьяна Соколова.





Эксперт пояснила, что согласно семейному законодательству, всё имущество, приобретённое в браке, считается совместной собственностью. Личные вещи обычно остаются у того супруга, который ими пользовался, но для драгоценностей и предметов роскоши делается исключение.



«Предметы роскоши, приобретенные в период брака за счет общих средств супругов, являются их совместной собственностью, если их стоимость существенна для семейного бюджета. Бриллиантовое кольцо за 500 тысяч рублей может быть признано совместным имуществом», — рассказала NEWS.ru Соколова.