Юрист объяснила, какие личные вещи делятся при разводе
Юрист Соколова: дорогие украшения подлежат разделу при разводе супругов
Дорогостоящие украшения и предметы роскоши могут быть признаны совместной собственностью супругов при разводе, если их стоимость существенна для семейного бюджета. Об этом NEWS.ru рассказала юрист Татьяна Соколова.
Эксперт пояснила, что согласно семейному законодательству, всё имущество, приобретённое в браке, считается совместной собственностью. Личные вещи обычно остаются у того супруга, который ими пользовался, но для драгоценностей и предметов роскоши делается исключение.
«Предметы роскоши, приобретенные в период брака за счет общих средств супругов, являются их совместной собственностью, если их стоимость существенна для семейного бюджета. Бриллиантовое кольцо за 500 тысяч рублей может быть признано совместным имуществом», — рассказала NEWS.ru Соколова.При разделе таких предметов один из супругов получает вещь в собственность, а второй — денежную компенсацию в размере половины её стоимости. Это правило распространяется, например, на дорогие шубы из ценного меха.
Юрист подчеркнула, что подаренные вещи не подлежат разделу, но факт дарения нужно подтвердить перепиской или свидетельскими показаниями.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Дибров разводится с женой Полиной спустя 16 лет брака. Жена телеведущего ушла к миллионеру Роману Товстику, мужу её близкой подруги Елены. Также известно, что Дибров планирует оставить Полину без имущества в ходе развода. Он собирается через суд добиться полной собственности на роскошную виллу на Рублёвке, стоимость которой составляет почти 800 миллионов рублей.