«Знаем, что нужно что-то делать»: Мерц выступил с признанием после инцидента с дронами в небе над ФРГ

06 октября 2025, 02:57

Мерц: БПЛА в небе над ФРГ выполняли разведывательную функцию и не являлись боевыми

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что БПЛА, замеченные в воздушном пространстве ФРГ, выполняли разведывательные функции и не несли боевого назначения. Такое признание он сделал в интервью немецкому телеканалу ARD.





Мерц поспешил успокоить местных жителей Германии: у страны не было еще ни одного инцидента или операции с вооруженным беспилотником. Происшествия с дронами связаны исключительно с попытками шпионажа.





«Мы знаем, что с этим нужно что-то делать, и мы это сделаем», — добавил Мерц.