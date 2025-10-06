«Знаем, что нужно что-то делать»: Мерц выступил с признанием после инцидента с дронами в небе над ФРГ
Мерц: БПЛА в небе над ФРГ выполняли разведывательную функцию и не являлись боевыми
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что БПЛА, замеченные в воздушном пространстве ФРГ, выполняли разведывательные функции и не несли боевого назначения. Такое признание он сделал в интервью немецкому телеканалу ARD.
Мерц поспешил успокоить местных жителей Германии: у страны не было еще ни одного инцидента или операции с вооруженным беспилотником. Происшествия с дронами связаны исключительно с попытками шпионажа.
«Мы знаем, что с этим нужно что-то делать, и мы это сделаем», — добавил Мерц.
Он признался, что у него имеются предположения относительно того, кто стоит за этими инцидентами, но пока конкретных подтверждений нет. Все остается на уровне подозрений.
Ранее вечером в четверг управление воздушным движением Германии ввело временные ограничения на полеты в аэропорту Мюнхена после нескольких случаев обнаружения БПЛА неизвестного происхождения.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила заявление канцлера Германии, когда Мерц заговорил о якобы причастности РФ к появлению беспилотников в небе над ФРГ.