Тренер по футболу три года насиловал школьницу, пообещав ей «звездную карьеру»

15 июня 2026, 02:48

В Индии тренер три года подвергал школьницу насилию, пообещав ей «звездную карьеру»

Фото: iStock/PeopleImages

В Индии тренер по футболу на протяжении трёх лет насиловал школьницу, соблазнив её обещанием «звёздной карьеры в спорте». Об этом сообщает NDTV.