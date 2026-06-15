Тренер по футболу три года насиловал школьницу, пообещав ей «звездную карьеру»
В Индии тренер по футболу на протяжении трёх лет насиловал школьницу, соблазнив её обещанием «звёздной карьеры в спорте». Об этом сообщает NDTV.
Первый эпизод изнасилования случился в 2023 году, когда девочка поступила в футбольную академию в городе Васаи. Мужчина втерся в доверие к несовершеннолетней, после чего надругался над ней. Он зафиксировал факт случившегося, используя несколько разных методов, а затем стал шантажировать девочку.
На протяжении трех лет тренер регулярно заставлял жертву вступать с ним в интимный контакт. Когда подросток пыталась отдалиться от мужчины и прекратить встречи, тот вновь угрожал ей доказательствами их «связи». Не выдержав давления и психологического преследования, школьница все же рассказала об издевательствах родственникам. Семья незамедлительно обратилась в полицию. Злоумышленника арестовали, и ему предъявили обвинения по нескольким статьям.
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