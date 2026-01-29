Юрист пояснила, как будут работать новые правила возврата техники с 1 февраля

29 января 2026, 18:56

Юрист Георгиева: технически сложные товары можно вернуть в течение 15 дней

Фото: iStock/Pinkypills

С 1 февраля 2026 года вступают в силу новые правила возврата техники, которые направлены на защиту прав потребителей. Как поясняет юрист в беседе с «Татар-информом» Алла Георгиева, теперь покупатели технически сложных товаров смогут вернуть их в течение 15 дней с момента покупки при обнаружении любого недостатка.





По истечении этого срока возврат возможен только в случае обнаружения существенного недостатка или нарушения сроков ремонта. Одним из значительных изменений станет возможность компенсации разницы между уплаченной за товар суммой и его текущей рыночной ценой. Это особенно актуально, если стоимость аналогичных товаров на рынке возросла.





«Это новое правило, когда человек может получить разницу между ценой, за которую он купил товар, и текущей рыночной ценой аналогичного товара. Это важно, потому что со временем цены могут вырасти, и, если человеку вернут только стоимость покупки, он не сможет приобрести аналогичный товар. Законодательство теперь будет защищать его права, позволяя компенсировать эту разницу. Таким образом, даже если товар оказался некачественным, покупатель не потеряет возможность купить аналогичный благодаря этой компенсации», — пояснила эксперт.