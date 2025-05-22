«Что, стоим у лифта славы и куда-то молодых сбрасываем?»: Басков резко ответил на критику Соседова с призывом уйти со сцены

Николай Басков (Фото: Instagram* @nikolaibaskov)
Николай Басков заявил, что звезды эстрады не мешают молодым артистам пробиваться на сцену и достигать успеха. Сегодня новые таланты и без того получают небывалые возможности, поделился он в беседе с News.ru.
Басков давал ответ на комментарий музыкального критика Сергея Васильевича Соседова, который призвал часть знаменитых звезд эстрады уйти со сцены фразой «их песенки спеты», чтобы дать дорогу молодежи.
Известный певец назвал такое мнение «чушью» из-за несоответствия с реальным положением дел. По его словам, сейчас сцена переполнена свежими лицами, и путь к славе стал легче, чем в его время.
Николай Басков (Фото: Instagram* @nikolaibaskov)
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Известный певец назвал такое мнение «чушью» из-за несоответствия с реальным положением дел. По его словам, сейчас сцена переполнена свежими лицами, и путь к славе стал легче, чем в его время.
Николай Басков (Фото: Instagram* @nikolaibaskov)
«Мы что, стоим у лифта, из которого высыпаются молодые, и не даем им дороги, куда-то сбрасываем? Сейчас совсем другое время. Когда мы начинали карьеру — это был тяжелейший путь. Тогда ничего не было: даже просто поставить песню было сложно, все мешали», — вспомнил он.Сегодня, отметил Басков, ситуация изменилась — только за год появилось около 13 тысяч новых исполнителей. Он удивился, услышав эту цифру на одной из музыкальных премий.
«Это что, «в каждую семью по артисту»? На сцене одни молодые сейчас», — добавил он.Басков поразился тому, как, в представлении некоторых, вообще можно помешать современному молодому артисту развиться. Ведь соцсети сделали процесс намного проще.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева