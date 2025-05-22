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«Что, стоим у лифта славы и куда-то молодых сбрасываем?»: Басков резко ответил на критику Соседова с призывом уйти со сцены

Басков раскритиковал призыв Соседова уйти со сцены и дать дорогу молодым артистам
Николай Басков (Фото: Instagram* @nikolaibaskov)

Николай Басков (Фото: Instagram* @nikolaibaskov)

Николай Басков заявил, что звезды эстрады не мешают молодым артистам пробиваться на сцену и достигать успеха. Сегодня новые таланты и без того получают небывалые возможности, поделился он в беседе с News.ru.
Басков давал ответ на комментарий музыкального критика Сергея Васильевича Соседова, который призвал часть знаменитых звезд эстрады уйти со сцены фразой «их песенки спеты», чтобы дать дорогу молодежи.

Известный певец назвал такое мнение «чушью» из-за несоответствия с реальным положением дел. По его словам, сейчас сцена переполнена свежими лицами, и путь к славе стал легче, чем в его время.

Николай Басков (Фото: Instagram* @nikolaibaskov)

«Мы что, стоим у лифта, из которого высыпаются молодые, и не даем им дороги, куда-то сбрасываем? Сейчас совсем другое время. Когда мы начинали карьеру — это был тяжелейший путь. Тогда ничего не было: даже просто поставить песню было сложно, все мешали», — вспомнил он.
Сегодня, отметил Басков, ситуация изменилась — только за год появилось около 13 тысяч новых исполнителей. Он удивился, услышав эту цифру на одной из музыкальных премий.



«Это что, «в каждую семью по артисту»? На сцене одни молодые сейчас», — добавил он.
Басков поразился тому, как, в представлении некоторых, вообще можно помешать современному молодому артисту развиться. Ведь соцсети сделали процесс намного проще.

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Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* @shalyapin_official)

Известный дрессировщик диких кошек Аскольд Запашный прокомментировал желание Прохора Шаляпина найти серьезную работу. Блогеру не хватает подготовки для работы с животными, хотя место на цирковой сцене ему бы нашлось.
41-летний Прохор Шаляпин, известный своими эпатажными выходками, недавно заявил о намерении погрузиться в трудовую рутину. Отвечая на вопросы Общественной службы новостей (ОСН) по этой теме, Запашный скептически оценил шансы Шаляпина в цирке.

Он отметил, что дрессировка животных — это наука, требующая многолетнего обучения и ответственности, чего у шоумена нет. Запашный подчеркнул, что не рискнул бы доверить Шаляпину работу с тиграми из-за отсутствия опыта.

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* @shalyapin_official)

«Чтобы из обычного артиста стать цирковым — нужно как минимум получить высшее цирковое образование. А это, уж простите, не всем дано. (...) Я полагаю, что роль клоуна ему бы больше подошла», — поделился он.
Запашный добавил, что Шаляпин, с его артистизмом, мог бы без труда веселить публику. И даже грим был бы не обязателен.

Кстати, ранее выяснилось, что объявление о задумке «найти работу», которое Прохор никак не объяснил, не было сказано всерьез. На самом деле оно связано с рекламной интеграцией. Артист отметил, что денег ему и так хватает.

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Дима Билан поддержал SHAMAN'а, который представит Россию на «Интервидении»
21 мая 2025, 22:55

Дима Билан (Фото: Инстаграм* @bilanofficial)

Певец Дима Билан поддержал певца SHAMAN'а (Ярослава Дронова), который будет представлять РФ на международном конкурсе «Интервидение».
Со слов исполнителя хита «Молния», Ярослав Дронов «наделал много шума» и вовремя оказался в «пространстве».

«То, что, в принципе, он делает, это все энергично, это все достаточно здорово, это сильно», — выразил свое мнение Дима Билан в беседе со Starhit.

Ранее Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поддержала своего возлюбленного певца SHAMAN, который примет участие в «Интервидении». Общественница подчеркнула, что пришло время забыть о «Евровидении», так как на нем уже нет ничего интересного, а участники «странные».

Напомним, на конкурсе «Интервидение-2025» ожидают увидеть свыше 20 государств, включая страны БРИКС (Южная Африка, Китай, Индия, Бразилия), СНГ, Латинская Америка, Азия, Африка.

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«Он уже как мой сын»: солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева рассказала о бойфренде-иностранце дочери
Певица Анна Плетнева заявила, что ее дочь Варвара встречается с иностранцем
21 мая 2025, 22:41

Анна Плетнева (Фото: Инстаграм* @dusya_star)

У солистки группы «Винтаж» Анны Плетневой есть две дочери — Варвара и Мария. Старшая живет и учится за границей.
На премии RU TV исполнительница пообщалась с журналистами и рассказала, что Варвара встречается с иностранцем, сообщил Телеграм-канал «Звездач».

«На английском они разговаривают друг с другом. Он уже как мой сын», — обратила внимание Анна Плетнева.

Певица отметила, что уже знакома с возлюбленным дочки.

На мероприятии Анна появилась в необычном образе. Все ее тело было обклеено стикерами кислотных цветов. Из бумажек получилось платье с одним рукавом и вырезом снизу. На Плетневой были также ботфорты из стикеров.

В своем личном блоге певица показала, что на некоторых бумажках расписались ее поклонники.

Ранее певица Наташа Королева показала нового пернатого члена своей семьи.

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Наташа Королева показала поклонникам маленького члена семьи: «Вот он, пришел целоваться»
Наташа Королева показала поклонникам попугая
21 мая 2025, 22:22

Наташа Королева (Фото: Инстаграм* @koroleva__star)

В своем личном блоге 51-летняя певица Наташа Королева показала нового пернатого члена своей семьи.
Попугая по кличке Жабжаб исполнительнице хита «Маленькая страна» отдали на передержку ее сын Архип с супругой Мелиссой. В настоящее время влюбленные в отъезде. Королева вышла на связь в соцсетях вместе с птицей, которая сидела на плече певицы.

«Знакомьтесь — пернатое чудовище. Вот он, пришел целоваться», — обратила внимание Наташа.

Еще Наташа раскрыла несколько фактов о питомце. Оказалось, Жабжаб обожает сидеть на плече у Королевой.

Наташа Королева (Фото: Инстаграм* @koroleva__star)


«Что-то разговаривает там со мной. Смешная птица. Любит семечки, яблоки, много гадит», — добавила артистка.

Попугай, со слов Королевой, говорящий, однако пока ему это не удается.

Ранее Наташа Королёва ответила на критику Сергея Соседова после скандала в финале шоу «Суперстар!».

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#певица
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Бывшая девушка Вани Дмитриенко обратилась к Анне Пересильд
21 мая 2025, 21:58

Ваня Дмитриенко и Саша Айс (фото: Instagram* @isashaice)

Бывшая возлюбленная Вани Дмитриенко сделала прозрачный намёк Анне Пересильд.
Слухи об отношениях певца и актрисы ходили давно, однако ни одним из них не подтверждались. Но накануне вечером журналисты издания Super застали Пересильд за поцелуем с Дмитриенко и стало понятно, что все догадки оказались верны.

Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд (фото: Instagram* @anka.peresild)

После этого 22-летняя Саша Айс решила снова высказаться о расставании с артистом. Пара была вместе два года, но распалась в 2024 году по инициативе Вани.

Саша в личном блоге написала, что так и не нашла в себе силы жить дальше после расставания и никому не пожелает пережить то же, что и она, а после иронично добавила:

«Держу пальцы за то, чтобы лиричный герой в романтическом образе не разбил сердце очередной малышки».
Очевидно, что сообщение было адресовано именно 16-летней Пересильд.

К слову, девушка также была в отношениях до встречи с Дмитриенко. Её избранником был коллега по сериалу «Слово пацана». Ярослав Могильников дал небольшое интервью и рассказал, как живёт после расставания с актрисой.

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*деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
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