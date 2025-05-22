«Роль клоуна ему бы больше подошла»: Дрессировщик Запашный высказался об идее Шаляпина найти работу

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* @shalyapin_official)
Известный дрессировщик диких кошек Аскольд Запашный прокомментировал желание Прохора Шаляпина найти серьезную работу. Блогеру не хватает подготовки для работы с животными, хотя место на цирковой сцене ему бы нашлось.
41-летний Прохор Шаляпин, известный своими эпатажными выходками, недавно заявил о намерении погрузиться в трудовую рутину. Отвечая на вопросы Общественной службы новостей (ОСН) по этой теме, Запашный скептически оценил шансы Шаляпина в цирке.
Он отметил, что дрессировка животных — это наука, требующая многолетнего обучения и ответственности, чего у шоумена нет. Запашный подчеркнул, что не рискнул бы доверить Шаляпину работу с тиграми из-за отсутствия опыта.
Кстати, ранее выяснилось, что объявление о задумке «найти работу», которое Прохор никак не объяснил, не было сказано всерьез. На самом деле оно связано с рекламной интеграцией. Артист отметил, что денег ему и так хватает.
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Он отметил, что дрессировка животных — это наука, требующая многолетнего обучения и ответственности, чего у шоумена нет. Запашный подчеркнул, что не рискнул бы доверить Шаляпину работу с тиграми из-за отсутствия опыта.
Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* @shalyapin_official)
«Чтобы из обычного артиста стать цирковым — нужно как минимум получить высшее цирковое образование. А это, уж простите, не всем дано. (...) Я полагаю, что роль клоуна ему бы больше подошла», — поделился он.Запашный добавил, что Шаляпин, с его артистизмом, мог бы без труда веселить публику. И даже грим был бы не обязателен.
Кстати, ранее выяснилось, что объявление о задумке «найти работу», которое Прохор никак не объяснил, не было сказано всерьез. На самом деле оно связано с рекламной интеграцией. Артист отметил, что денег ему и так хватает.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева