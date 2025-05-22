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«Роль клоуна ему бы больше подошла»: Дрессировщик Запашный высказался об идее Шаляпина найти работу

Запашный назвал Шаляпина способным весилить людей без грима клоуном
Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* @shalyapin_official)

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* @shalyapin_official)

Известный дрессировщик диких кошек Аскольд Запашный прокомментировал желание Прохора Шаляпина найти серьезную работу. Блогеру не хватает подготовки для работы с животными, хотя место на цирковой сцене ему бы нашлось.
41-летний Прохор Шаляпин, известный своими эпатажными выходками, недавно заявил о намерении погрузиться в трудовую рутину. Отвечая на вопросы Общественной службы новостей (ОСН) по этой теме, Запашный скептически оценил шансы Шаляпина в цирке.

Он отметил, что дрессировка животных — это наука, требующая многолетнего обучения и ответственности, чего у шоумена нет. Запашный подчеркнул, что не рискнул бы доверить Шаляпину работу с тиграми из-за отсутствия опыта.

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* @shalyapin_official)

«Чтобы из обычного артиста стать цирковым — нужно как минимум получить высшее цирковое образование. А это, уж простите, не всем дано. (...) Я полагаю, что роль клоуна ему бы больше подошла», — поделился он.
Запашный добавил, что Шаляпин, с его артистизмом, мог бы без труда веселить публику. И даже грим был бы не обязателен.

Кстати, ранее выяснилось, что объявление о задумке «найти работу», которое Прохор никак не объяснил, не было сказано всерьез. На самом деле оно связано с рекламной интеграцией. Артист отметил, что денег ему и так хватает.

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Дима Билан поддержал SHAMAN'а, который представит Россию на «Интервидении»
21 мая 2025, 22:55

Дима Билан (Фото: Инстаграм* @bilanofficial)

Певец Дима Билан поддержал певца SHAMAN'а (Ярослава Дронова), который будет представлять РФ на международном конкурсе «Интервидение».
Со слов исполнителя хита «Молния», Ярослав Дронов «наделал много шума» и вовремя оказался в «пространстве».

«То, что, в принципе, он делает, это все энергично, это все достаточно здорово, это сильно», — выразил свое мнение Дима Билан в беседе со Starhit.

Ранее Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поддержала своего возлюбленного певца SHAMAN, который примет участие в «Интервидении». Общественница подчеркнула, что пришло время забыть о «Евровидении», так как на нем уже нет ничего интересного, а участники «странные».

Напомним, на конкурсе «Интервидение-2025» ожидают увидеть свыше 20 государств, включая страны БРИКС (Южная Африка, Китай, Индия, Бразилия), СНГ, Латинская Америка, Азия, Африка.

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«Он уже как мой сын»: солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева рассказала о бойфренде-иностранце дочери
Певица Анна Плетнева заявила, что ее дочь Варвара встречается с иностранцем
21 мая 2025, 22:41

Анна Плетнева (Фото: Инстаграм* @dusya_star)

У солистки группы «Винтаж» Анны Плетневой есть две дочери — Варвара и Мария. Старшая живет и учится за границей.
На премии RU TV исполнительница пообщалась с журналистами и рассказала, что Варвара встречается с иностранцем, сообщил Телеграм-канал «Звездач».

«На английском они разговаривают друг с другом. Он уже как мой сын», — обратила внимание Анна Плетнева.

Певица отметила, что уже знакома с возлюбленным дочки.

На мероприятии Анна появилась в необычном образе. Все ее тело было обклеено стикерами кислотных цветов. Из бумажек получилось платье с одним рукавом и вырезом снизу. На Плетневой были также ботфорты из стикеров.

В своем личном блоге певица показала, что на некоторых бумажках расписались ее поклонники.

Ранее певица Наташа Королева показала нового пернатого члена своей семьи.

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Наташа Королева показала поклонникам маленького члена семьи: «Вот он, пришел целоваться»
Наташа Королева показала поклонникам попугая
21 мая 2025, 22:22

Наташа Королева (Фото: Инстаграм* @koroleva__star)

В своем личном блоге 51-летняя певица Наташа Королева показала нового пернатого члена своей семьи.
Попугая по кличке Жабжаб исполнительнице хита «Маленькая страна» отдали на передержку ее сын Архип с супругой Мелиссой. В настоящее время влюбленные в отъезде. Королева вышла на связь в соцсетях вместе с птицей, которая сидела на плече певицы.

«Знакомьтесь — пернатое чудовище. Вот он, пришел целоваться», — обратила внимание Наташа.

Еще Наташа раскрыла несколько фактов о питомце. Оказалось, Жабжаб обожает сидеть на плече у Королевой.

Наташа Королева (Фото: Инстаграм* @koroleva__star)


«Что-то разговаривает там со мной. Смешная птица. Любит семечки, яблоки, много гадит», — добавила артистка.

Попугай, со слов Королевой, говорящий, однако пока ему это не удается.

Ранее Наташа Королёва ответила на критику Сергея Соседова после скандала в финале шоу «Суперстар!».

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#певица
#животное
#птица
#соцсети
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«Держу пальцы, чтобы не разбил сердце»: бывшая Вани Дмитриенко сделала прозрачный намёк Анне Пересильд
Бывшая девушка Вани Дмитриенко обратилась к Анне Пересильд
21 мая 2025, 21:58

Ваня Дмитриенко и Саша Айс (фото: Instagram* @isashaice)

Бывшая возлюбленная Вани Дмитриенко сделала прозрачный намёк Анне Пересильд.
Слухи об отношениях певца и актрисы ходили давно, однако ни одним из них не подтверждались. Но накануне вечером журналисты издания Super застали Пересильд за поцелуем с Дмитриенко и стало понятно, что все догадки оказались верны.

Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд (фото: Instagram* @anka.peresild)

После этого 22-летняя Саша Айс решила снова высказаться о расставании с артистом. Пара была вместе два года, но распалась в 2024 году по инициативе Вани.

Саша в личном блоге написала, что так и не нашла в себе силы жить дальше после расставания и никому не пожелает пережить то же, что и она, а после иронично добавила:

«Держу пальцы за то, чтобы лиричный герой в романтическом образе не разбил сердце очередной малышки».
Очевидно, что сообщение было адресовано именно 16-летней Пересильд.

К слову, девушка также была в отношениях до встречи с Дмитриенко. Её избранником был коллега по сериалу «Слово пацана». Ярослав Могильников дал небольшое интервью и рассказал, как живёт после расставания с актрисой.

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*деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
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Анна Asti отказалась участвовать в «Интервидении»
21 мая 2025, 21:28

Анна Асти (фото: Telegram @anna_asti)

Певица Aнна Asti отказалась участвовать в российском песенном конкурсе «Интервидение», который станет заменой «Евровидению». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Артистка отметила, что получила предложение выступить на конкурсе, однако из-за слишком загруженного графика ей пришлось отказаться.

«Мне предлагали в этом году, просто мы не успели физически. Определенной песни ещё не было, это было на уровне предложения. Мы были не против, но мы физически не могли по графику соответствовать, у нас стадионы готовятся», – объяснила причину отказа Asti на премьере RU TV.
Также артистка заинтриговала фанатов, заявив, что занимается подготовкой собственного шоу «Царица». По словам Анны, оно будет «мирового уровня, которого в Москве ещё не видели».

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