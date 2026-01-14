Юрист предупредил об использовании мошенниками логотипа портала «Госуслуг»

14 января 2026, 14:47

Юрист Соловьев: мошенники стали использовать логотип портала Госуслуги

Фото: iStock/JuYochi

Украинские мошенники начали тестировать новую схему обмана с использованием поддельных уведомлений от портала «Госуслуги». Об этом в интервью РИА Новости рассказал заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев.