Юрист предупредил об использовании мошенниками логотипа портала «Госуслуг»
Украинские мошенники начали тестировать новую схему обмана с использованием поддельных уведомлений от портала «Госуслуги». Об этом в интервью РИА Новости рассказал заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев.
По его словам, после новогодних каникул россияне начали массово получать подозрительные электронные письма якобы от портала «Госуслуги». Юрист отметил, что эти письма выглядят как официальные сообщения от «Госуслуг».
В них говорится, что с нового устройства был получен доступ к личному кабинету адресата в Киеве. В связи с этим рекомендуется срочно обратиться в службу поддержки по номеру, указанному в сообщении. Для придания убедительности аферисты добавляют, что если доступ получил не сам адресат, то никаких действий предпринимать не нужно. Однако, по мнению Соловьева, такая формулировка выглядит абсурдно. Тем не менее злоумышленники надеются, что упоминание Киева вызовет у получателя письма беспокойство и побудит его связаться по указанному номеру.
Эксперт пояснил, что цель таких писем — вызвать у жертвы внезапный испуг и сомнения в безопасности своих данных. После того как человек звонит по указанному номеру, его вовлекают в многоэтапную схему, направленную на кражу денег, недвижимости или принуждение к незаконной деятельности, такой как дропперство. Юрист подчеркнул, что подобные письма следует немедленно удалять и ни в коем случае не переходить по ссылкам и не звонить по указанным номерам.
Читайте также: