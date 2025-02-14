В Волоколамске будут судить члена организованной группы телефонной мошенников

35-летнему жителю Свердловской области, напавшему на двух служительниц храма в Подмосковье, предъявили обвинения. Его будут судить по статьям о хулиганстве, совершённом с применением насилия к гражданам и предмета, используемого в качестве оружия, а также о разбое. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Подмосковья.