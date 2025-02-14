В Волоколамске будут судить члена организованной группы телефонной мошенников

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Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело участника организованной преступной группы, которого обвиняют в хищении денег граждан. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Утверждено обвинительное заключение по делу против 37-летнего уроженца Саратовской области. Его обвиняют в краже, совершённой организованной группой в крупном размере с банковского счёта, а также в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом организованной группой.
Обвиняемый, владевший банковской картой к этому счёту, снял украденные деньги и распределил между участниками преступной группы.
Помимо этого, в апреле 2024-го мужчина провёл ряд операций по снятию с находящейся в его пользовании банковской карты сбережений, похищенных у другой потерпевшей в размере около 1 млн рублей. Их он конвертировал в криптовалюту и зачислил на криптокошёлек руководителя организованной группы.
Уголовное дело направили в Волоколамский городской суд для рассмотрения по существу.
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«По версии следствия, в феврале прошлого года обвиняемый вступил в организованную группу, созданную для хищения имущества жителей разных регионов России. Он купил так называемые «сим-банки» и другие технические устройства и разместил у себя дома в Санкт-Петербурге. В феврале того же года введённая в заблуждение потерпевшая установила на свой телефон приложение для удалённого доступа. В результате один из злоумышленников провёл операцию по переводу 350 тыс. рублей, принадлежащих женщине, на другой счёт», – говорится в сообщении.
Обвиняемый, владевший банковской картой к этому счёту, снял украденные деньги и распределил между участниками преступной группы.
Помимо этого, в апреле 2024-го мужчина провёл ряд операций по снятию с находящейся в его пользовании банковской карты сбережений, похищенных у другой потерпевшей в размере около 1 млн рублей. Их он конвертировал в криптовалюту и зачислил на криптокошёлек руководителя организованной группы.
Уголовное дело направили в Волоколамский городской суд для рассмотрения по существу.
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Лора Луганская