Юрист Соловьев оценил вердикт сделавшей кальян на куличе москвичке

03 июля 2026, 16:27

Юрист Соловьев назвал кальян на куличе преступлением

Фото: iStock/simpson33

Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что изготовление кальяна на куличе действительно является преступлением. Так он прокомментировал окончательный вердикт, вынесенный по делу Ксении Белоусовой.





Ранее стало известно, что суд освободил девушку из-под стражи и назначил ей 200 часов обязательных работ. В разговоре с Общественной Службой Новостей Соловьев подчеркнул, что у Белоусовой оказалось слишком много заступников.





«Смеяться над этим можно сколько угодно, что это всего-навсего кекс. Тем не менее это один из символов праздника, самого главного для православных христиан, поэтому делать из этого кальян, какое-то курительное приспособление действительно является в данном случае преступлением», — пояснил эксперт.