У россиян будет возможность уходить на удалёнку вместо больничного листа

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Россияне могут получить возможность работать удалённо из дома вместо оформления больничного листа. Такое предложение подготовили члены комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Соответствующее обращение уже направлено министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, сообщает KP.RU. Парламентарии хотят, чтобы люди во время любого недомогания сами решали, хотят ли они открывать лист временной нетрудоспособности. Возможно, с разрешения руководства, удобнее и выгоднее для всех будет, если сотрудник будет работать удалённо из дома.
В документе подчёркивается, что подобное разрешение ситуации должно быть возможно только при условии, что сам работник хочет этого и его служебные обязанности позволяют выполнять работу из дома. Опыт пандемии показал, что это вполне осуществимо.
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«Если человек, например, зимой сломал ногу, но может работать за компьютером, и ему самому, и работодателю выгоднее, чтобы он продолжал трудовую деятельность, а не уходил на больничный», — говорит один из авторов инициативы депутат Ярослав Нилов.
В документе подчёркивается, что подобное разрешение ситуации должно быть возможно только при условии, что сам работник хочет этого и его служебные обязанности позволяют выполнять работу из дома. Опыт пандемии показал, что это вполне осуществимо.
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Александр Бойцов