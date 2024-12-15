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У россиян будет возможность уходить на удалёнку вместо больничного листа

Фото: istockphoto/Maryviolet

Фото: istockphoto/Maryviolet

Россияне могут получить возможность работать удалённо из дома вместо оформления больничного листа. Такое предложение подготовили члены комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Соответствующее обращение уже направлено министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, сообщает KP.RU. Парламентарии хотят, чтобы люди во время любого недомогания сами решали, хотят ли они открывать лист временной нетрудоспособности. Возможно, с разрешения руководства, удобнее и выгоднее для всех будет, если сотрудник будет работать удалённо из дома.

«Если человек, например, зимой сломал ногу, но может работать за компьютером, и ему самому, и работодателю выгоднее, чтобы он продолжал трудовую деятельность, а не уходил на больничный», — говорит один из авторов инициативы депутат Ярослав Нилов.



В документе подчёркивается, что подобное разрешение ситуации должно быть возможно только при условии, что сам работник хочет этого и его служебные обязанности позволяют выполнять работу из дома. Опыт пандемии показал, что это вполне осуществимо.

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#больничный лист
Украина потребовала от ФИФА извинений за признание Крыма российским
15 декабря 2024, 11:22

Фото: istockphoto/Sergey Denisenko

Министерство иностранных дел Украины ожидает от Международной федерации футбола (ФИФА, франц.: Fédération internationale de football association, FIFA) извинений. Во время трансляции жеребьёвки чемпионата мира организация показала карту, на которой Крым был показан российским.
Официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий на своей странице в социальной сети Х обвинил ФИФА в «перекраивании границ» и поддержке «российской пропаганды».

«Мы исправили карту для вас и ждем публичных извинений», — заявил спикер МИД Украины.

Видео о жеребьёвке квалификационного раунда чемпионата мира 2026 года было опубликовано на сайте ФИФА 13 декабря. Там говорилось о странах, которые не могут играть между собой по политическим мотивам, а Крым на демонстрируемой карте был включён в состав Российской Федерации.

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Бордюжа: Янукович мог предотвратить конфликт на Украине силовыми методами
15 декабря 2024, 09:15

Николай Бордюжа (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Предпосылки к вооружённому конфликту на Украине были ещё в 2013 году. Занимавший тогда пост президента страны мог предотвратить такое развитие событий, в том числе и силовыми методами.
Об этом заявил бывший генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Николай Бордюжа. Он занимал эту должность с 2013 по 2016 год, напоминает ТАСС. В беседе с агентством экс-генсек организации подчеркнул, что в то время те перемены, которых хотела Украина, могли быть достигнуты эволюционным путём, если бы Янукович «повёл себя правильно».

«Если бы он применил силу и предотвратил этот «майдан», то, возможно, Украина бы развивалась вне кризиса, мирным путём», — сказал Бордюжа.

По его мнению, Украина тогда все действия предпринимала в противовес мнению и пожеланиям российского руководства, поэтому предпосылки специальной военной операции возникли ещё в то время.

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#операции
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Между Турцией и Францией возникла дипломатическая напряженность из-за доклада о БПЛА
15 декабря 2024, 05:32

Фото: iStock/NiseriN

Доклад французского Министерства обороны о производстве беспилотников в Турции вызвал дипломатическую напряженность между странами. Об этом пишет военный портал Defence Türk.
Указывается, что в июле французская сторона подготовила доклад на 65 страниц о создании БПЛА в Турции. Соответствующий документ опубликовали в октябре.

Большая часть недовольства со стороны Анкары вызвана публикацией фотографий со спутников. На них находятся точные координаты промышленных объектов по производству дронов.

Министерство национальной обороны Турции высказало встревоженность публикацией снимков и потребовало заявления и отзыва исследования. Минобороны Франции удалило версию доклада со всех ресурсов и отметило,что информация была взята из открытых источников.

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Украинское правительство продает основные активы страны западным фондам
JW: правительство Украины продает государственные активы западным фондам
15 декабря 2024, 04:56

Фото: iStock/Photoboyko

Украинское правительство продает основные активы страны западным фондам. Об этом пишет Junge Welt.
«Правительство Украины, по всей видимости, работает над тем, чтобы передать оставшиеся фрагменты экономики западным инвесторам», — говорится в сообщении.

Как отмечает автор материала, на сегодняшний день украинские сырьевые компании находятся под угрозой конфискации активов. Это приведет к их удешевлению, что позволит западным инвесторам их выкупить. В пример приведена американская компания Veon, которая вместе с фондом Blackrock и другими инвесторами желает поглотить украинскую компанию мобильной связи «Киевстар».

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Депутат Госдумы Шеремет: Грузия стала примером для Украины
15 декабря 2024, 03:24

Михаил Шеремет (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Депутат Государственной Думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что Грузия стала примером того, как можно избежать участи Украины и противостоять западной цветной революции. Этим он поделился с РИА Новости.
По словам Шеремета, Грузия стала ярким примером того, как можно избежать украинского сценария и противостоять попыткам государственного переворота извне. Для этого стране важно наличие преданных будущих государственников.

Депутат отметил, что грузинский пример нужно взять на вооружение странам, которые столкнулись с притеснением коллективного Запада.

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Newsweek опубликовал предполагаемую карту Третьей мировой войны
15 декабря 2024, 02:39

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Американский журнал Newsweek опубликовал свою версию предполагаемого фронта Третьей мировой войны с участием России. Согласно изданию, новым фронтом станет северо-восточный фланг НАТО, включающий границу Финляндии и РФ.
Также на карте значится прохождение фронта по территориям Эстонии, Литвы, Латвии, Швеции и Польши. Его окончание будет у границ Дании с Германией.

Первое столкновение сторон должно случиться между Калининградской областью и Белоруссией. В этом месте проходит Сувалкский коридор на границе между Польшей и Литвой.

Также в издании предвещают боевые действия в Черном и Азовском морях. Силы НАТО столкнутся с серьезным сопротивлением в Абхазии, где Россия имеет большой контингент вооруженных сил.

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Новые власти Сирии хотят заключить соглашения об обороне с рядом государств

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#война
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Правительство Дании выдаст по 27 тысяч евро сирийским беженцам, которые уедут из страны
15 декабря 2024, 01:38

Фото: iStock/nantonov

Власти Дании выделят проживающим в стране сирийцам по 27 тысяч евро, если они согласятся вернуться на родину. Об этом сообщает Bild.
«Эти деньги выделены в рамках программы репатриации. Правительство отмечает, что эта мера будет выгодна как Дании», — говорится в сообщении.

Также правительство выделит по 6,7 тысяч евро за каждого ребенка. Власти уточнили, что такой подход станет выгодным и для беженцев, ведь большинство из них не трудоустроены в Европе.

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#деньги
#сирия
#дания
#беженцы
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Новые власти Сирии хотят заключить соглашения об обороне с рядом государств
Аш-Шараа: власти Сирии хотят заключить соглашения об обороне с рядом государств
15 декабря 2024, 00:37

Фото: iStock/Derek Brumby

Новые сирийские власти намерены заключить соглашения о совместной обороне с рядом государств. Об этом рассказал лидер вооруженных формирований, пришедших к власти в Дамаске, Ахмед аш-Шараа (известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани).
«Мы стремимся заключить соглашения о совместной обороне и выстраивать стратегические военные отношения с рядом государств», — заявил он в ходе эфира на телеканале Al Araby.

О каких странах идет речь, Шараа не уточнил. При этом он отметил, что власти уже получили сообщения из Ирана с просьбой убедиться в безопасности его посольства.

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Reuters: ВС РФ сохранит свои две ключевых базы в Сирии
14 декабря 2024, 23:35

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Российская армия оставит свой военный контингент на двух ключевых базах в Сирии, несмотря на падение режима Башара Асада и вывод войск с ряда позиций. Об этом пишет Reuters.
«Россия отводит свои войска с линии фронта на севере Сирии и с постов в Алавитских горах, но не покидает свои две основные базы в стране после падения президента Башара Асада», — говорится в сообщении.

Вопрос о присутствии ВС РФ в Сирии и о существующих договоренностях между Москвой и уходящим режимом Асада остается открытым. По словам лидера повстанческих сил, пришедших к власти в Дамаске, Ахмеда аш-Шараа, данная тема будет обсуждаться на будущих переговорах, где последнее слово останется за сирийским народом.

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