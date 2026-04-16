Стали известны подробности убийства сына 77-летним отцом в центре Москвы
В Москве суд заключил под стражу отца, который застрелил собственного сына. Об этом информирует столичный Следственный комитет.
Трагедия произошла вечером 14 апреля в квартире в Товарищеском переулке. Сообщается, что сын упрекнул родителя в употреблении алкоголя. На этой почве между мужчинами возник конфликт.
В ходе ссоры 77-летний москвич достал ружьё и выстрелил в сына. От полученного ранения молодой человек скончался на месте. Соседи рассказали, что семья неблагополучная: из их квартиры постоянно доносились крики и шум. Вдобавок жильцы добавили, что сын пенсионера недавно освободился из колонии, где отбывал наказание за торговлю наркотиками.
Накануне москвич подрался с падчерицей и сдал её полиции из-за поведения.
