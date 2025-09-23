Россиян предупредили о штрафах за оставленные в подъезде коляски и велосипеды
Жильцы многоквартирных домов, которые оставляют в подъездах коляски, санки, велосипеды и другие личные предметы, могут столкнуться со штрафами за нарушение требований пожарной безопасности. Такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР) в беседе с ТАСС.
Депутат пояснил, что в новых жилых домах обычно предусмотрены специальные помещения для хранения имущества граждан. Эти пространства соответствуют противопожарным нормам, поэтому в них можно оставлять различные вещи.
К сожалению, большинство старых зданий не имеют такой инфраструктуры.
«А значит оставлять в их подъездах коляски, детские санки, велосипеды и другие личные вещи нельзя. Этот запрет регулируется положениями правил противопожарного режима и техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности», — указал Кошелев.Нарушителей ждет административная ответственность по статье 20.4 КоАП РФ, которая предусматривает предупреждение или штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей за захламление лестничных клеток.
