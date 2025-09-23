Россиян предупредили о штрафах за оставленные в подъезде коляски и велосипеды

23 сентября 2025, 03:14

Кошелев: За оставленные в подъезде коляски и велосипеды россиянам может грозить штраф

Фото: iStock/Svetlana123

Жильцы многоквартирных домов, которые оставляют в подъездах коляски, санки, велосипеды и другие личные предметы, могут столкнуться со штрафами за нарушение требований пожарной безопасности. Такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР) в беседе с ТАСС.





Депутат пояснил, что в новых жилых домах обычно предусмотрены специальные помещения для хранения имущества граждан. Эти пространства соответствуют противопожарным нормам, поэтому в них можно оставлять различные вещи.



К сожалению, большинство старых зданий не имеют такой инфраструктуры.





«А значит оставлять в их подъездах коляски, детские санки, велосипеды и другие личные вещи нельзя. Этот запрет регулируется положениями правил противопожарного режима и техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности», — указал Кошелев.