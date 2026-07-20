За прошлую неделю в Кузбассе госпитализировали 24 человека с отравлениями

20 июля 2026, 14:54

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За минувшую неделю в Кузбассе в отделение острых отравлений Кемеровской клинической больницы скорой медицинской помощи имени М. А. Подгорбунского попали 24 местных жителя, в том числе семь детей. Один человек погиб. Об этом рассказал главный токсиколог региона Константин Сиворонов.





По данным VSE42.RU, большинство госпитализаций связано с употреблением наркотиков, отравлением лекарственными препаратами и бытовой химией. Один пациент попал в больницу из-за ожогов от борщевика Сосновского. Еще двоим людям понадобилась медицинская помощь после укусов гадюки.





«Один взрослый пациент умер от отравления ядом прижигающего действия. Большая часть пациентов выписана с выздоровлением», — сообщает «Сiбдепо».