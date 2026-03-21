За срыв цветка в России можно получить реальный тюремный срок
За срыв подснежников, занесенных в Красную книгу, в России может грозить уголовная ответственность вплоть до четырех лет лишения свободы. Об этом напоминает ТАСС со ссылкой на действующее законодательство.
Согласно нормам закона, за незаконный сбор редких растений предусматриваются штрафы до одного миллиона рублей, а в отдельных случаях — тюремное заключение. Подснежники относятся к видам, находящимся под угрозой исчезновения.
Наиболее суровое наказание применяется, если установят, что растение сорвали умышленно на территории национального парка. То же касается заповедника или другой особо охраняемой природной зоны.
Ранее стало известно, какой штраф грозит водителям за собаку в машине.
