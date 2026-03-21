За срыв цветка в России можно получить реальный тюремный срок

21 марта 2026, 19:36

ТАСС: За срыв подснежника может грозить до четырех лет тюрьмы

За срыв подснежников, занесенных в Красную книгу, в России может грозить уголовная ответственность вплоть до четырех лет лишения свободы. Об этом напоминает ТАСС со ссылкой на действующее законодательство.