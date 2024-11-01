Забывший 40 лет своей жизни итальянец рассказал, что его удивило в 2024 году

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Итальянец Лучано Д’Адамо, который после автокатастрофы забыл почти 40 лет своей жизни, рассказал, что его сильнее всего поразило в современном мире. По его словам, наибольшее удивление у него вызвали смартфоны и навигаторы. Необычную историю мужчины рассказало итальянская газета Corriere della Sera.
По информации издания, роковая авария произошла в 2019 году, когда пенсионера на пешеходном переходе сбил автомобиль. Очнувшись в больнице, он понял, что не помнит последние 40 лет своей жизни — последние воспоминания связаны только с 23-летним возрастом.
Мужчина долгое время не мог смириться с тем, сколько ему на самом деле лет. Родные пришлось долго рассказывать ему историю его же жизни, показывать фотографии и видео. Сейчас пенсионера начали изредка посещать вспышки воспоминаний из 40 забытых лет.
Главным удивлением для пенсионера стали технологии — навигатор, который он сначала принял за «живой атлас», смартфоны, телевизоры и прочее.
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Мужчина долгое время не мог смириться с тем, сколько ему на самом деле лет. Родные пришлось долго рассказывать ему историю его же жизни, показывать фотографии и видео. Сейчас пенсионера начали изредка посещать вспышки воспоминаний из 40 забытых лет.
Главным удивлением для пенсионера стали технологии — навигатор, который он сначала принял за «живой атлас», смартфоны, телевизоры и прочее.
«Странно было узнать про убийство Джона Леннона, Горбачева и падение Берлинской стены, теракт с башнями-близнецами в Нью-Йорке… Я ведь недавно там был, тогда их только что построили», — делился Д’Адамо.Сейчас мужчина активно пользуется телефоном, любит открыть поисковик и зарыться в нем, узнавая заново то, что раньше знал и так.
«Я несчастлив. Как могу быть счастливым? Я узнал, что моя мать умерла, и даже не помню, что был на ее похоронах <…>Но я борюсь, у меня крепкий характер. И я понял, как важно помнить прожитую жизнь. Храните воспоминания. Все остальное развеивается по ветру», — подытожил пенсионер.Читайте также:
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