За осень в подмосковных лесах спасли 740 «потеряшек»

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области
За три месяца в лесах Подмосковья заблудились 740 человек. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Единой службой спасения «112» сообщения «Заблудился в лесу» фиксировались и передавались в региональную диспетчерскую службу Комитета лесного хозяйства Московской области.
Самое большое количество людей, заблудившихся в лесу, было зафиксировано в сентябре и составило 682 человека. В октябре их число уменьшилось до 51, а в ноябре до 7 человек.
Стоит отметить, что поиск заблудившихся в лесу проводился участковыми лесничими, сотрудниками МЧС, поисковыми отрядами «Лиза Алерт» и Мособлпожспаса.
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«За осенний период в подмосковных лесах потерялись 740 человек. Всех нашли, кому требовалось — оказали медицинскую помощь и помогли найти дорогу домой.<…>Холод — главный враг человека в зимнем лесу. Если есть спички, все не так плохо. Но согреться можно и без костра. Надо больше двигаться, организм при движении вырабатывает тепло. Можно во время передвижения громко петь. Боевой дух поднимете и вас могут услышать находящиеся неподалеку люди », — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Стоит отметить, что поиск заблудившихся в лесу проводился участковыми лесничими, сотрудниками МЧС, поисковыми отрядами «Лиза Алерт» и Мособлпожспаса.
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Мира Полтева