Вдова Левкина дала первое интервью: неприятная правда о группе «На-На» вскрылась после долгого молчания

Владимир Лёвкин и Марина Ичетовкина (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)
Группа «На-На» не помогала хоронить Лёвкина
Корреспондентам «Комсомольской правды» Марина рассказала, что Бари Алибасов вместе с коллективом группы «На-На» не оказали помощь в проведении похорон ее мужа. Вдова Владимира Лёвкина выразила благодарность всем, кто оказал ей помощь в организации похорон мужа. Владимира проводили достойно и красиво.
«И это был не коллектив группы «На-На», — пояснила Марина Ичетовкина корреспондентам «Комсомольской правды».
Напомним, в 1998 году Владимир Лёвкин, после окончания контракта, покинул группу «На-На». После смерти исполнителя Бари Алибасов заявил, что, пока Лёвкин не умер, ни он, ни группа о нём ничего не слышали.
Но позже знаменитый продюсер записал видеообращение, в котором его отношение к певцу было несколько иным.
«Я счастлив, что все-таки мне жизнь подарила этого прекрасного, талантливого человека. Я с ним долгие годы работал рядом, близко» — говорит Алибасов на видео.
Владимир Политов поддержал Алибасова. Известие о смерти коллеги, с которым он знаком более 30 лет, артисту было сложно принять, пусть и не работали уже давно на одной сцене.
«Это исключительно деловые отношения. В человеческом плане мы общались вполне нормально. Я написал Марусе, что если ей понадобится какая-либо помощь с нашей стороны, мы готовы помочь», — сообщил Владимир.Вячеслав Жеребкин, Михаил Игонин и Владимир Политов (слева направо) (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Вероятно, вдова Левкина решила не обращаться за помощью к бывшим коллегам мужа по личным причинам.
Ушел из жизни за сутки
В интервью Марина вспомнила, что первое беспокойство о состоянии Владимира выразила Юлия Проскурякова, супруга Игоря Николаева. Во время телефонного разговора две подруги обсудили, что Владимир последние сутки чувствует себя плохо.
«Марина, мы у наших мальчиков верные жены — мы должны быть у руля, следить за их здоровьем. Ты померила ему давление?», — спрашивала Проскурякова у Марины.Владимир Лёвкин по началу утверждал, что все хорошо и просто простуда разыгралась. Но скорую помощь в ту ночь Марина вызвала и медики решили госпитализировать артиста.
«Он не собирался умирать. Потому что, если человек это чувствует, он, наверное, хочет сказать любимому какие-то слова любви, попросить прощения. А он не собирался прощаться. Он просто уснул», — вспоминает вдова Лёвкина.В больнице события развивались очень стремительно. В 18.00 того же дня Владимира в тяжёлом состоянии перевели в реанимацию, а в 22.00 его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Организм певца не смог справиться с повторно открывшейся онкологией и внезапно нагрянувшей простудой. 17 ноября 2024 года Владимир Лёвкин скончался.
«Мы, все его родные, хотим разобраться, вопросов много. Лечащие врачи сказали, что состояние в котором он был, при таком не умирают. Повышенное количество лейкоцитов как будто встретилась простуда и обострение. Все случилось за сутки», — недоумевает Марина Ичетовкина.
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