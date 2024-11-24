Вдова Левкина дала первое интервью: неприятная правда о группе «На-На» вскрылась после долгого молчания

Младшей дочери певицы Веры Брежневой Саре Киперман всего 14 лет, но у нее уже есть то, о чем только могут мечтать девушки гораздо старшего возраста: собственный бизнес, яркая внешность и серьезные отношения с парнем, который на 7 лет ее старше.