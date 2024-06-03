Загруженность дорог Подмосковья утром 3 июня составила четыре балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Интенсивность трафика на дорогах Московской области утром в понедельник, 3 июня, оценивается в четыре балла, при этом на трёх федеральных трассах и пяти шоссе отмечаются затруднения при проезде в сторону столицы, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Проезд в сторону Москвы затруднён на федеральных трассах М-7 «Волга», М-2 «Крым» и М-1 «Беларусь», а также на следующих шоссе: Пятницкое, Носовихинское, Щёлковское, Ленинградское и Волковское», — говорится в сообщении.В министерстве подчеркнули, что водителям следует быть внимательными на дорогах, соблюдать правила движения и дистанцию, а также избегать резких маневров.
Ранее сообщалось, что во Владимирской области попал в ДТП грузовик Минобороны РФ, перевозивший снаряды для реактивной системы залпового огня (РСЗО): одна из машин в колонне столкнулась той, что ехала перед ней.
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