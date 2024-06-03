Загруженность дорог Подмосковья утром 3 июня составила четыре балла

Прихожанин храма Петра и Павла зверски убил работницу трапезной в подмосковном Сергиевом Посаде. Его знали все обитатели святыни, поэтому радушно приняли в монастырской столовой. Утром 30 мая гость совершил чудовищное преступление, мотивы которого до сих пор выясняются. О том, что известно о криминальном событии и могла ли быть причастна убиенная женщина к смерти его матери расскажет редакция «Радио 1».

Мужчина нанес 13 ударов ножом работнице трапезной





Нападавший обвинил жертву в отравлении матери

«Ты отравила мою маму!» — выкрикивал мужчина в момент убийства.

Что известно о преступнике из Сергиево Посада



«Он подлетел к моей маме Ирине Хамлюк без какой-либо причины, она работает в трапезной, и стал избивать её палкой и наносить удары ножом. Мне сказали, что он сумасшедший», — сообщила дочь убитой.

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Иеромонах рассказал об убийстве работницы трапезной в Сергиевом Посаде

51-летний мужчина пришел в храм Петра и Павла около 9 утра 30 мая. Он сразу направился в трапезную, где уже находилась его 56-летняя жертва. Мужчина схватился за кухонный нож и ударил женщину 13 раз. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте.Очевидцы рассказали, что слышали, как нападавший обвинял женщину в отравлении матери, которая тоже работала в этом храме.По информации MK.RU, подозреваемый в убийстве наблюдался у психиатра. Диагноз мужчины не уточняется. Дочь погибшей позже рассказала журналистам, что мужчина вел себя «как сумасшедший».Известно, что мужчина бездомный и ходил в храм в том числе потому, что там его подкармливали. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об умышленном убийстве. В настоящее время проводится психиатрическая экспертиза подозреваемого.На допросе задержанный уже дал признательные показания, однако мотив преступления озвучить не смог.





«Мы сидели на планерке, и тут позвонили девочки из церковной лавки: "Володя ходит с палкой и нападает на всех! Мы заперлись. Помогите!" Медлить было нельзя! Мы тут же выбежали на улицу», —рассказал собеседник издания.

И. о. настоятеля подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры при храме Воскресения Христова в Сергиевом Посаде, где ранее произошло убийство, иеромонах Анатолий (Серебров) в беседе с изданием РИА Новости рассказал о подробностях произошедшего 30 мая.По его словам, убитая работница трапезной приняла удар на себя. Он выразил уверенность в том, что жертв могло быть намного больше, так как обезумевший, вооруженный ножом мужчина направлялся к церковной лавке, где в этот момент находились люди.Иеромонах Анатолий также рассказал, что мать нападавшего раньше работала в храме уборщицей, но некоторое время назад умерла от инсульта. Ее сына на подворье знали давно. Сначала мужчина помогал, убирал территорию, подметал, нес послушания. Однако в какой-то момент он стал реже появляться при храме и приходил лишь для того, чтобы кушать.





«Ты убила мою маму, ты дала ей отравленные пирожки!» — выкрикивал убийца.

«Этого не может быть, так как Ирина не застала то время, когда работала мама Владимира»,— заключил иеромонах Анатолий.

