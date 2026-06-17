Загрязнявшие природный ручей в Подмосковье трубы с участка Долиной ликвидировали

17 июня 2026, 16:00

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

На участке народной артистки России Ларисы Долиной в Подмосковье заделали сточные трубы, из которых вытекала зловонная жижа. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.