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Загрязнявшие природный ручей в Подмосковье трубы с участка Долиной ликвидировали

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

На участке народной артистки России Ларисы Долиной в Подмосковье заделали сточные трубы, из которых вытекала зловонная жижа. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.



По его информации, трубы забили деревянными пробками и залили монтажной пеной, чтобы остановить загрязнение природного ручья. Теперь специалисты будут регулярно проверять, держатся ли «пломбы» и не просачивается ли жидкость. План инспекционных объездов включили в график до конца этого года.

Ранее сообщалось, что с территории певицы из искусственного пруда по ржавым каналам стекала болотная жижа, загрязнившая берега ручья. Причиной стали работы по созданию котлована с использованием тяжелой техники, которые нарушили естественный рельеф и могли нанести экологический ущерб.

В Росприроднадзор пожаловался саратовский предприниматель Глеб Рыськов. Он просил провести проверку, остановить сброс жидкостей и оценить вред, причиненный почве и ландшафту.

Лидия Пономарева

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