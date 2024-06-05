Захарова попросила телеведущих «Дождя»* пометить ненавистные к РФ платные записи

Фото: сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Телеграм-канале попросила ведущих телеканала «Дождь»* помечать их платные публикации для формирования у людей понимания, где они ненавидят Россию «от чистого сердца», а где за деньги.
До этого в Телеграм-канале «Дождя»* появился пост с указанием фамилий, ссылок на блоги и сумм в евро. Пост спустя короткий промежуток времени удалили.
Ранее Мария Захарова раскритиковала власти США за изъятие паспорта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Хотелось бы попросить упомянутых в материале телеведущих пометить свои платные посты, чтобы люди знали: где они от чистого сердца ненавидят Россию, а где за деньги», — написала дипломат.
Ранее Мария Захарова раскритиковала власти США за изъятие паспорта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*признан в РФ иноагентом
Алина Юрчак