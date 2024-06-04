Захарова раскритиковала власти США за изъятие паспорта у Риттера

Фото: сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила выбрать, какой поправке к конституции США соответствует изъятие паспорта у бывшего американского разведчика Скотта Риттера, который намеревался полететь в Россию. Свое мнение по этому поводу она высказала в Телеграм-канале.
«Это сделано в соответствии с первой поправкой к Конституции США или четвертой?» — задалась вопросом дипломат.Первая поправка к конституции Соединённых Штатов гарантирует, в частности, невмешательство в свободу слова и собраний, а четвёртая поправка запрещает необоснованные обыски и задержания.
Ранее Риттер сообщил, что таможенники США изъяли его паспорт при посадке в самолет, не позвонив вылететь в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По мнению экс-разведчика, Госдепартамент Штатов боится его участия в ПМЭФ.
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