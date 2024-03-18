Захарова раскрыла число проголосовавших за президента России за границей

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В выборах президента России за границей приняли участие более 372 тыс. человек. Такие данные привела официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире «Первого канала».
«Цифры, конечно, беспрецедентные. На момент 8 часов 30 минут по московскому времени, по предварительным данным, приняли участие в выборах 372 тыс. 779 человек, но это не окончательные данные», — сказала Захарова.
Она уточнила, что последние избирательные участки за рубежом перестали работать в 5:00 по московскому времени 18 марта. При этом после подсчета более 90% бюллетеней лидирует Владимир Путин.
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