Заключённые барака Михаила Ефремова лишились связи с родственниками из-за обещанной «чудовищной движухи» под Белгородом

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Заключённые барака, в котором отбывает наказание Михаил Ефремов, лишились возможности связаться с родственниками из-за «чудовищной движухи», которую пообещал устроить актёр в Белгородской области во время звонка приятелю. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что накануне в ИК-4 под Белгородом была проведена масштабная проверка. По её результатам было принято решение изъять у всех заключённых специальные карточки «Зона-Телеком», с помощью которых они могли созваниваться с родственниками через стационарный телефон, расположенный в коридоре. Каждый сидящий предоставлял четыре номера телефона близких людей и покупал карты у администрации колонии. Минута звонка стоит порядка 3,5 рублей.
Ефремову удалось выйти на связь со своим знакомым через карточку соседа по койке. По предварительным данным, тот оставил её в камере после освобождения. При выходе он должен был сдать её, однако не сделал этого и передал другим заключённым.
При этом адвокат Ефремова Юрий Падалко назвал сообщения о разговоре артиста с товарищем фейковыми, отметив, что заключённые технически не могут звонить кому угодно. Однако выяснилось, что это не так. Абоненты «Зоны-Телеком» действительно могут звонить только родственникам, только вот те не ограничены и могут подключать третьих лиц при помощи конференц-колла.
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Ефремову удалось выйти на связь со своим знакомым через карточку соседа по койке. По предварительным данным, тот оставил её в камере после освобождения. При выходе он должен был сдать её, однако не сделал этого и передал другим заключённым.
При этом адвокат Ефремова Юрий Падалко назвал сообщения о разговоре артиста с товарищем фейковыми, отметив, что заключённые технически не могут звонить кому угодно. Однако выяснилось, что это не так. Абоненты «Зоны-Телеком» действительно могут звонить только родственникам, только вот те не ограничены и могут подключать третьих лиц при помощи конференц-колла.
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Анастасия Чинкова