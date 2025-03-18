Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Заключённые барака Михаила Ефремова лишились связи с родственниками из-за обещанной «чудовищной движухи» под Белгородом

Заключённые барака Михаила Ефремова лишились связи с родственниками из-за обещанной «чудовищной движухи» под Белгородом

Заключённые барака Ефремова лишились связи из-за обещанной «чудовищной движухи»
Фото: iStock/OlFedv

Фото: iStock/OlFedv

Заключённые барака, в котором отбывает наказание Михаил Ефремов, лишились возможности связаться с родственниками из-за «чудовищной движухи», которую пообещал устроить актёр в Белгородской области во время звонка приятелю. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что накануне в ИК-4 под Белгородом была проведена масштабная проверка. По её результатам было принято решение изъять у всех заключённых специальные карточки «Зона-Телеком», с помощью которых они могли созваниваться с родственниками через стационарный телефон, расположенный в коридоре. Каждый сидящий предоставлял четыре номера телефона близких людей и покупал карты у администрации колонии. Минута звонка стоит порядка 3,5 рублей.

Ефремову удалось выйти на связь со своим знакомым через карточку соседа по койке. По предварительным данным, тот оставил её в камере после освобождения. При выходе он должен был сдать её, однако не сделал этого и передал другим заключённым.

При этом адвокат Ефремова Юрий Падалко назвал сообщения о разговоре артиста с товарищем фейковыми, отметив, что заключённые технически не могут звонить кому угодно. Однако выяснилось, что это не так. Абоненты «Зоны-Телеком» действительно могут звонить только родственникам, только вот те не ограничены и могут подключать третьих лиц при помощи конференц-колла.

Читайте также:

«Технически невозможно»: адвокат Михаила Ефремова назвал фейком его слова о «чудовищной движухе» под Белгородом

«Устроим движуху в Белгородской области»: В Сети появилась запись телефонного разговора Михаила Ефремова

Адвокат жертвы ДТП с Михаилом Ефремовым раскрыл, сможет ли актёр вернуться на сцену
#проверка
#телефон
#актёр
#карты
#адвокат
#запись
#колония
#звонок
Журналист Санчес перечислил главные черты россиян
Журналист Санчес назвал россиян честными, деловыми и прагматичными
18 марта 2025, 13:18

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Американский журналист и ведущий RT Рик Санчес во время интервью с Такером Карлсоном назвал основные черты русского характера.
«Я пришёл к выводу, что русские в целом — на основании опыта совместной работы — невероятно деловые, прагматичные и при этом очень честные. Иногда, знаешь, даже честнее, чем мы. Они говорят то, что думают, и ты сразу понимаешь, чего они хотят», — рассказал Санчес.

Однако он отметил, что русские все разные, но благодаря их манере общения, с ними легко работать.

Санчес также признался, что ни разу не был в России, на что Карлсон, который побывал в Москве в 2024 году, посоветовал ему обязательно туда съездить, так как это «замечательное место».

Читайте также:

Карлсон назвал идиотами тех, кто считает РФ бензоколонкой с ядерным оружием

Такер Карлсон проявил уважение к Путину

Журналист Такер Карлсон призвал к расследованию преступлений Зеленского
#рф
#россия
#россияне
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Психолог назвала основные симптомы депрессии
Психолог Сальникова: депрессия — это негативные эмоции больше двух месяцев
18 марта 2025, 13:13

Фото: iStock/MangoStar_Studio

Депрессия — одно из самых известных и «спорных» психических расстройств. По данным ВОЗ, от нее страдает более 264 миллионов человек в мире. При этом в современном пространстве набирает популярность «самодиагностика» этого заболевания.
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» назвала признаки, по которым можно заметить первоначальную стадию депрессии.

«Когда длительно плохое настроение, когда часто беспокоит бессонница, когда апатия и нежелание что-либо делать — даже вставать с кровати. Когда грусть, злость, агрессия и другие негативные эмоциональные состояния», — отметила психолог.

По ее словам, клинической депрессией можно назвать перечисленные признаки тогда, когда они происходят больше двух месяцев без перерыва.

«В современных реалиях люди, как только начинают чувствовать грусть, думают, что у них депрессия, но в 30% это не так. Может, это нормальная реакция психики на, например, усталость. Для здоровой психики нормально испытывать разный спектр эмоций, в том числе негативных», — сказала Сальникова.

Она добавила, что даже при особенно тяжелых стрессовых ситуациях из негативного состояния можно выбраться в течение двух-трех месяцев.

«Нужно пережить горе — это до трех месяцев, а дальше уже требуется внимание специалиста», — заключила психолог.

Читайте также:

Психолог рассказала, как легче всего пережить разрыв отношений

Психиатр раскрыл, как перестать постоянно извиняться и чувствовать вину

«Истероидный тип»: психолог Кардиакос объяснила, как пройдет развод Ирины Пинчук
#психолог
#развод
#депрессия
#люди
#психологическая поддержка
#психология
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Психолог рассказала, как легче всего пережить разрыв отношений
Психолог Яушева: Разрыв — это большой стресс для обоих партнеров
18 марта 2025, 12:16

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Клинический психолог Дарья Яушева дала советы, как легче всего пережить расставание с партнером.
Эксперт пояснила, что разрыв является большим стрессом для обоих партнеров, а человеческий мозг переживает его практически как физическую утрату. По ее словам, сложнее всего прерывать абьюзивные отношения. Часто, чтобы разорвать такую нездоровую привязанность, необходимо прибегать к помощи специалиста.

«Непросто выходить и из отношений, в которых было много хорошего, — оно всегда будет напоминать о том времени. При этом меньше страдать в паре будут люди, которые сами приняли решение разойтись, а не были поставлены перед фактом», — отметила Яушева в беседе с «Москвой 24».

По ее словам, необходимо позволить себе пережить все эмоции, связанные с расставанием: печаль, грусть или злость. Постепенно боль будет ослабевать, подчеркнула специалист.

В этот период также можно заняться планированием переезда, ремонтом или сделать перестановку в квартире. Кроме того, необходимо общаться с родственниками и друзьями, а не замыкаться в себе.

Тем временем психолог Роман Цветков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что идеальная разница в возрасте партнеров зависит от нескольких факторов.

По его словам, примерно в 20–30 лет, разница в возрасте более заметна, так как люди находятся на разных этапах своего развития, из-за чего могут часто возникать конфликты и недопонимания.

«Если взять более солидные цифры, например 40–50 лет, то в приведенном примере разница выглядит менее значительной и серьезной, ведь оба партнера оказываются независимыми, набравшимися теоретического и практического опыта и смотрящими на многие вещи с учетом имеющегося жизненного багажа», — пояснил Цветков.

Читайте также:

Психиатр раскрыл, как перестать постоянно извиняться и чувствовать вину

Психиатр назвала главные причины психических расстройств

Психолог объяснила, почему происходит буллинг на работе
#психолог
#эксперт
#вещи
#буллинг
#отношения
#психиатр
#люди
#эмоции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Столичная прокуратура требует возбудить новое уголовное дело в отношении Бориса Акунина*
Прокуратура требует возбудить дело против Акунина* за отсутствие маркировки
18 марта 2025, 11:33

Борис Акунин* (фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Прокуратура Москвы требует возбудить уголовное дело в отношении писателя Бориса Акунина (настоящее имя – Григорий Чхартишвили)*. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что речь идёт о статье Уголовного кодекса России об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иностранных агентах.

В течение года Акунина* уже дважды привлекали к административной ответственности за отсутствие необходимой маркировки.

Прокуратура выяснила, что в период с 11 января по 12 марта писатель продолжал публиковать в открытом доступе материалы без указания на то, что они созданы и (или) распространены физлицом, выполняющим функции иноагента.

Бориса Акунина* внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга 18 декабря 2023 года, после чего 12 января 2024 года Минюст признал его иноагентом. В настоящее время писатель проживает за границей, он неоднократно выступал против проведения СВО, распространял сведения, дискредитирующие российскую армию, а также сотрудничал с иностранными и запрещёнными организациями.

Читайте также:

Акунин* признался, что после начала СВО перестал скучать по России

Роскомнадзор заблокировал книжный сайт Бориса Акунина* BAbook

Суд в Москве арестовал счета жены писателя-экстремиста Акунина* на 6 млн рублей

*признан Минюстом РФ иноагентом, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, объявлен в розыск
#прокуратура
#розыск
#писатель
#сво
#минюст
#уголовное дело
#иноагенты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Дурость»: Протоирей Ткачев жестко ответил на призыв депутата носить женщинам мини-юбки
Протоирей Ткачев: призыв носить мини-юбки для повышения демографии — дурость
18 марта 2025, 11:30

Фото: iStock/igorphoto

Заявление депутата городской думы Тарусы Евгения Руденко о том, что для «повышения демографии» женщинам следует чаще носить мини-юбки, вызвало множество споров. В Московском патриархате такое высказывание назвали молодежным трендовым словом «кринж», отметив, что откровенные наряды не имеют никакого отношения к демографии и традиционным ценностям.
Комментарии людей к этой новости не самые однозначные и адекватные, однако депутат отстаивает свое мнение, говоря, что имеет на это право.

«Девушки в мини-юбочках повышают [демографию], знакомятся с ребятами, потом брак, а потом дети получаются. Все по процессу. Я написал про нормальные отношения ребят и девушек, создание брака, семьи и повышение демографии», — сказал он.

Руденко рассказал, что лично знает девушек-негативных комментаторш, которые в молодости носили мини-юбки, а потом стали многодетными мамами.

Священнослужитель Русской православной церкви, митрофорный протоиерей Андрей Ткачев в беседе с «Радио 1» назвал высказывание депутата дуростью, отказавшись комментировать и разговаривать на этот счет.

«Я эту дурость даже комментировать не буду, извините», — сказал он.

Тем временем в комментариях депутатам мужского пола женщины предлагают ходить без брюк и нижнего белья для «повышения скорости это самой демографии».

Читайте также:

Калужский депутат призвал девушек носить мини-юбки для «повышения демографии России»

В ГД раскритиковали калужского депутата за призыв носить мини-юбки для повышения демографии

«Тебя забыли спросить»: Ксения Собчак обматерила депутата, призвавшего россиянок носить мини-юбки
#дети
#призыв
#женщины
#семьи
#брак
#мнение
#отношения
#депутат
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате