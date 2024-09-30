«Закошмарить»: Психиатр осудил демонстрацию видео с абортом школьникам

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В сахалинском городе Охе старшеклассникам на лекции показали видео с процедурой аборта крупным планом. Многим детям стало плохо от подобных кадров. Директор школы не смогла прокомментировать произошедшую в актовом зале ситуацию.
Врач-психиатр, психотерапевт Александр Федорович в беседе с «Радио 1» сообщил, что относится к этой ситуации неоднозначно.
По его словам, не стоит забывать, что у детей еще не созревшая нервная система, и для большинства такие кадры воспринимаются очень тяжело.
Он добавил, что подобное может восприняться детьми совершенно иначе, и нарушить все человеческие и физиологические каноны.
Он напомнил про такой же неоднозначный случай, когда сотрудник МЧС в рамках своей лекции разыграл в классе сценку с захватом в заложники, после чего дети, по рассказам родителей, боялись выходить из дома и не спали по ночам.
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«С одной стороны, показывать детям то, к каким последствиям могут приводить те или иные действия, однозначно нужно. И я часто сталкивался с рассуждениями о том, что надо детям устраивать экскурсии, например, в реанимацию и морг для того, чтобы это помогло им быть подготовленными к этому миру. Но, с другой стороны, возникает вопрос: не будет ли это разрушительным?» — сказал эксперт.
По его словам, не стоит забывать, что у детей еще не созревшая нервная система, и для большинства такие кадры воспринимаются очень тяжело.
«Тогда, по этой идеологии, нужно демонстрировать ролики с самоубийцами, душераздирающие ролики о том, как по ночам кого-то четвертовали и развешивали по деревьям. Какая цель? Закошмарить? Я иной позиции в этом не вижу», — прокомментировал ситуацию психиатр.
Он добавил, что подобное может восприняться детьми совершенно иначе, и нарушить все человеческие и физиологические каноны.
«Детьми это может быть трактовано так, что нужно отказываться не от аборта, а в принципе от межполового взаимодействия. Кроме того, может привиться идея, которая оттолкнет мальчиков от девочек и девочек от мальчиков. Ведь в понимании ребенка это становится взаимосвязано: ты связалось с мальчиком — и вот тебе результат», — объяснил специалист.
Он напомнил про такой же неоднозначный случай, когда сотрудник МЧС в рамках своей лекции разыграл в классе сценку с захватом в заложники, после чего дети, по рассказам родителей, боялись выходить из дома и не спали по ночам.
«Что в этом было полезного? Я считаю, что это абсурдно. Он сделал им тяжелую прививку стресса», — сказал врач.По его мнению, такие уроки допустимы исключительно в рамках федеральной последовательно сформированной программы по половому воспитанию детей.
«Такая программа должна быть хорошо продумана и написана педагогами, психиатрами, психологами, соцработниками и юристами. И вести такие уроки должен профессионал», — заключил собеседник.
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Анастасия Бондарева