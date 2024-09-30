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«Закошмарить»: Психиатр осудил демонстрацию видео с абортом школьникам

Психиатр Федорович: школьникам показали видео аборта, чтобы закошмарить
30 сентября 2024, 18:58
Фото: istockphoto/mapo

Фото: istockphoto/mapo

В сахалинском городе Охе старшеклассникам на лекции показали видео с процедурой аборта крупным планом. Многим детям стало плохо от подобных кадров. Директор школы не смогла прокомментировать произошедшую в актовом зале ситуацию.
Врач-психиатр, психотерапевт Александр Федорович в беседе с «Радио 1» сообщил, что относится к этой ситуации неоднозначно.

«С одной стороны, показывать детям то, к каким последствиям могут приводить те или иные действия, однозначно нужно. И я часто сталкивался с рассуждениями о том, что надо детям устраивать экскурсии, например, в реанимацию и морг для того, чтобы это помогло им быть подготовленными к этому миру. Но, с другой стороны, возникает вопрос: не будет ли это разрушительным?» — сказал эксперт.



По его словам, не стоит забывать, что у детей еще не созревшая нервная система, и для большинства такие кадры воспринимаются очень тяжело.

«Тогда, по этой идеологии, нужно демонстрировать ролики с самоубийцами, душераздирающие ролики о том, как по ночам кого-то четвертовали и развешивали по деревьям. Какая цель? Закошмарить? Я иной позиции в этом не вижу», — прокомментировал ситуацию психиатр.

Он добавил, что подобное может восприняться детьми совершенно иначе, и нарушить все человеческие и физиологические каноны.

«Детьми это может быть трактовано так, что нужно отказываться не от аборта, а в принципе от межполового взаимодействия. Кроме того, может привиться идея, которая оттолкнет мальчиков от девочек и девочек от мальчиков. Ведь в понимании ребенка это становится взаимосвязано: ты связалось с мальчиком — и вот тебе результат», — объяснил специалист.

Он напомнил про такой же неоднозначный случай, когда сотрудник МЧС в рамках своей лекции разыграл в классе сценку с захватом в заложники, после чего дети, по рассказам родителей, боялись выходить из дома и не спали по ночам.

«Что в этом было полезного? Я считаю, что это абсурдно. Он сделал им тяжелую прививку стресса», — сказал врач.
По его мнению, такие уроки допустимы исключительно в рамках федеральной последовательно сформированной программы по половому воспитанию детей.

«Такая программа должна быть хорошо продумана и написана педагогами, психиатрами, психологами, соцработниками и юристами. И вести такие уроки должен профессионал», — заключил собеседник.

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Глава Жуковского Аубакиров объявил о готовности к старту отопительного сезона
30 сентября 2024, 18:58

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Котельные и инженерные сети городского округа Жуковский полностью готовы к началу отопительного сезона.
Об этом на еженедельном оперативном совещании с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым объявил глава городского округа Борис Аубакиров.
«Официально пуск отопления на объекты социальной сферы в Жуковском начинается 1 октября. Тепло в учреждения образования, здравоохранения, культуры и социального назначения будут запускать в течение суток с момента подачи заявки от руководителя того или иного объекта», – отметили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Отопление в многоквартирные дома города начнут подавать при достижении среднесуточной температуры 8 градусов и ниже в течение пяти суток подряд.

Как отметили в администрации, в Жуковском созданы усиленные аварийные бригады, которые будут работать круглосуточно. После подключения жилых домов управляющие организации будут выявлять участки, где могло образоваться завоздушивание, а также принимать заявки от жителей.

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#подмосковье
#московская область
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В Лотошине благоустроили набережную Красного Ручья
30 сентября 2024, 18:48

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

В городском округе Лотошино закончились основные работы по благоустройству набережной левого берега водоёма Красный Ручей. Об этом объявили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Суммарная площадь покрытия из плитки составила без малого 5 тыс. к. м. Дополнительно было уложено 645 «квадратов» гранитного отсева и 152 кв. м. резинового покрытия. Для озеленения территории были созданы цветники общей площадью 254 кв. м.», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что на набережной установили наружное освещение, включающее 116 светильников и 106 опор. Для безопасности и комфорта посетителей установлены камер системы видеонаблюдения.

Кроме того, на набережной разместили 55 единиц садово-паркового оборудования, 24 урны и 21 скамейка. Спортивная инфраструктура включает четыре спортивного оборудования, а детская зона обогащена 16 единицами детского оборудования.

Как сказали Министерстве, работы проходили по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

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#лотошино
#набережная
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Благоустройство территории парка «Москворецкий» завершено на 90%
30 сентября 2024, 18:42

Фото: iStock/arh-sib@rambler.ru

Благоустройство природно-исторического парка «Москворецкий» завершено более чем на 90%. Такие данные привел заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«В этом году реализуем проект по благоустройству и реабилитации части территории природно-исторического парка "Москворецкий", мероприятия проводим на набережной Москвы-реки на участке от МКАД до Строгинского моста. Кроме того, приводим в порядок пространства набережных Большого и Малого Строгинских затонов, дворовую территорию между улицей Твардовского и Туркменским проездом», – рассказал Бирюков.

По его словам, работы не будут проводиться на заповедных участках и других ценных озеленённых территориях.

Бирюков уточнил, что на набережной Москвы-реки на участке от МКАД до Строгинского моста обустроили дорожки с разными типами покрытия, а также обновили пляжную инфраструктуру. Далее планируется облагораживание пикниковых зон, где будут установлены беседки. Кроме того, будет создан экомаршрут.

На пространствах Большого и Малого Строгинских затонов завершены работы в парке 70-летия битвы под Москвой. В рамках этих работ были отремонтированы пешеходные дорожки, разбит газон, установлены опоры освещения и садово-парковая мебель, обустроены детская и спортивная площадки.

Также в других частях затонов уже установлено оборудование на детских и спортивных площадках, и завершается обновление трёх пляжей.

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#площадки
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Синоптик Позднякова предупредила о сильном ветре в Москве
30 сентября 2024, 18:33

Фото: iStock/Andrey Nikitin

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что 1 октября в Москве ожидается сильный ветер.
Также она добавила, что при этом в первый день октября дождей не ожидается.

«Ночью – 7-9°C, днем – 16-18°C и будет довольно плотный ветер: порывы могут достигать 12-14 м/с. Хотя ветер и сменит направление на восточное, юго-восточное, будет ощущение, что он довольно холодный», – пояснила в беседе с «Москвой 24» Позднякова.

А замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что прошедший сентябрь стал самым тёплым за время наблюдений.

«У нас практически всего один день — 23 сентября — температура была на два градуса ниже нормы. Остальные все выше нормы. И очень сухой месяц. Только за счёт последних трёх дней — 27, 28 и 29-го — были дожди», — прокомментировал в беседе с RT Цыганков.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что тепло в октябре нас еще порадует.

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С 1 октября начнут действовать «зимние» тарифы на электросудах Москвы
30 сентября 2024, 18:30

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В Москве с 1 октября начнут действовать «зимние» тарифы на электросудах. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
По новому тарифу проезд по карте «Тройка» и по системе биометрии составит 100 рублей в будние дни и 130 рублей в выходные и праздники. По банковской карте и Системе быстрых платежей (СБП) поездка обойдётся в 120 рублей по будням и 150 – в выходные и праздничные дни.

При этом дети в возрасте до семи лет в сопровождении взрослого, а также владельцы билетов «Единый» на 30, 90 и 365 дней смогут прокатиться на электросудах бесплатно.

Ранее сообщалось, что в 2025 году планируется открыть новый маршрут электросудов. В настоящее время путь следования судов неизвестен, но открытие маршрута позволит получить доступ к новейшему транспорту жителей Даниловского, Таганского, Южнопортового районов и Замоскворечье.

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«Делать бизнес»: Эксперт оценил идею Госдумы о сокращении тюремного срока за чтение книг
Ветеран МУРа Лобарев: уменьшать срок за чтение книг в СИЗО — не реально
30 сентября 2024, 18:28

Фото: iStock/Hari Sucahyo

Заключённым могут сократить срок за чтение классики. Депутаты предложили уменьшать сроки тюремного заключения за чтение книг, которые воспитывают мораль. За каждую прочитанную книгу — на четыре дня меньше за решеткой. Идея заключается в том, что литература с позитивным содержанием поможет заключенным лучше адаптироваться к жизни в обществе после освобождения.
Председатель Ассоциации Профсоюзов полиции России, член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, ветеран специальной службы Московского уголовного розыска Алексей Лобарев в беседе с «Радио 1» сообщил, что классика, действительно, может воспитать в человеке мораль, но саму идеи воплотить нереально.

«Кто это будет контролировать? Это просто начнут раздавать отчетно-учетные бумажки, и делать на этом бизнес. На сегодняшний день в пенитенциарных учреждениях от 30% до 60% не хватает личного состава, а еще и ввести учет, какие книги осужденные читают», — поделился своим мнением эксперт.

По его словам, в следственных изоляторах есть хорошие книги, но предлагать ставить галочку в зачетку за прочитанная и уменьшать срок — не объективно.

«Книга может просто под подушкой лежать. Он взял и положил, а все думают, что читает. Тогда надо опрашивать опять же, экзамены принимать, а кто этим заниматься будет?» — сказал собеседник.

Он подчеркнул, что немаловажно умение правильно понимать произведение и находить в нем верные смыслы.

«Оценить книгу можно по-разному. Например, если вспомнить сериал «Бригада» — все стали резко романтизировать преступления, а до конца смысл никто не понимает. То же с книгами. Может, он прочитал и понял, что нужно было по-другому совершать преступление, продуманно. Кто знает, как он воспринял книгу. КПД от этого не будет высокое, а нарушения будут», — объяснил ветеран специальной службы Московского уголовного розыска.

Также спорный вопрос, по мнению собеседника, в утверждении списка классической литературы, которая вызывает частые споры среди сотрудников Министерства образования и культуры: что положительно, а что отрицательно?

Алексей Лобарев отметил, что законодатели часто утверждают законы, гуманные и демократические, но не продумывают, за чей счет, как и кем эти нормы будут исполняться. Для того, чтобы расширять подобный льготные и демократичные условия содержания для заключенных, нужно брать в обсуждения профессионалов-экспертов.

«К тому же, каждый день нахождения в тюрьме для заключенных — горе и несчастье. Это будут оспаривать в суде, а, значит, надо готовиться к судебным тяжбам», — заключил председатель Ассоциации Профсоюзов полиции России.

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Губернатор Голубев ввёл режим ЧС в Ростовской области из-за пожаров
30 сентября 2024, 18:17

Фото: istockphoto/Gilitukha

На всей территории Ростовской области введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Такие меры вызваны бушующими в регионе лесными пожарами.
Об этом сообщил глава региона Василий Голубев. В своём телеграм-канале губернатор написал, что ситуацию осложняют сложные погодные условия — сухая и жаркая погода и штормовой ветер. Из-за порывов ветра огонь быстро распространяется на сухую растительность, и пожары очень быстро разгораются на всё более обширных площадях. На оперативном совещании с членами правительства области были рассмотрены дополнительные противопожарные меры.

Голубев также рассказал, что природный пожар в Шолоховском лесничестве, а в Милютинском районе — локализован. В тушении этих возгораний были задействованы 491 сотрудник пожарно-спасательных частей МЧС и 143 единицы специальной техники. Также принял участие в тушении огня пожарный вертолёт МЧС Ми-8.

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Россиянам назвали самые перспективные направления для смены работы
Карьерный эксперт Чукина: Наиболее перспективные направления – торговля и IT
30 сентября 2024, 18:17

Фото: iStock/scyther5

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алёна Чукина перечислила самые перспективные для смены работы и профессионального роста направления, к которым отнесла промышленность, сферу услуг, торговую и транспортную отрасли и IT.
«Современный рынок труда предлагает множество различных сервисов и инструментов для профессиональной самореализации во всех сферах экономики. И у начинающих специалистов, и у профессионалов своего дела, и у тех, кто мечтает о смене деятельности, вне зависимости от выбранного направления есть возможности, с помощью которых каждый может стать востребованным кандидатом и обрести работу мечты», — добавила в беседе с RT Чукина.

До этого психолог Александр Бахтышин объяснил, зачем некоторые крупные компании могут публиковать фейковые вакансии.

«Компания собирает резюме потенциальных соискателей, возможно, приглашает их на собеседование, но при этом никаких дальнейших шагов не принимает. Работодатель просто готовит себе хорошую базу, список кандидатов для того, чтобы в случае освобождения той или иной должности быстро отсмотреть имеющийся список и пригласить уже проверенного человека», — прояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Бахтышин.

Ранее сообщалось, что в сентябре в Москве почти вдвое вырос спрос на психологов и психиатров.

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Серпуховские курсанты отработали навыки боевой подготовки
30 сентября 2024, 18:12

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Курсанты Серпуховского военно-спортивного центра «Маргеловец» отработали в поле практические навыки боевой подготовки. Тренировки проходили в рамках подготовки к будущей службе, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«С воспитанниками провели интенсивные занятия по отрывке и маскировке одиночных окопов. Они учились стрелять, метать ручные имитационные гранаты на точность, совершенствуя свои навыки. Во время тренировки курсанты продемонстрировали отличные результаты. Многие проявили высокий уровень подготовки и способности к быстрому принятию решений в экстремальных условиях», – говорится в сообщении.
Программу завершил традиционный кросс выходного дня. Он стал настоящим испытанием каждого участника на силу и выносливость. На всех этапах тренировки за курсантами внимательно следил служебный пёс по кличке Верный.

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