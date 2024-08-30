Замдиректора ФСИН Щербаков поздравил школьниц Можайской колонии с началом учебного года

Фото: пресс-служба ГУ ФСИН РФ по МО
Заместитель директора ФСИН России Сергей Щербаков посетил с рабочим визитом Можайскую воспитательную колонию. В сопровождении начальника территориального органа Александра Ветрова он познакомился с работой средней школы, расположенной на территории исправительного учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ФСИН России по Московской области.
Директор образовательного учреждения, заслуженный учитель России Ольга Князькова рассказала об организации учебно-воспитательного процесса, о педагогическом коллективе и успеваемости учащихся, а также о внеклассной и кружковой работе. Как отметила директор школы, главная задача – создание условий для всестороннего развития личности воспитанниц, поддержка их творческой активности, инициативы и самостоятельности.
Фото: пресс-служба ГУ ФСИН РФ по МО
Затем Щербаков встретился с воспитанницами колонии, поздравил девушек с предстоящим началом нового учебного года, вручил рюкзаки со школьными принадлежностями и сладкие подарки.
Фото: пресс-служба ГУ ФСИН РФ по МО
Князькова провела экскурсию по учебным аудиториям. В распоряжении педагогов есть необходимое оборудование, компьютерный класс, интерактивные доски и наглядные пособия, позволяющие осваивать школьную программу. Ученицы более 10 лет подряд входят в топ-3 сильнейших Всероссийского конкурса «Лучший учащийся школ воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы». В этом году воспитанница МВК стала победительницей этого конкурса.
Фото: пресс-служба ГУ ФСИН РФ по МО
Также Сергей Щербаков побывал в школьном военно-патриотическом музее, созданном сотрудниками и воспитанниками колонии. Фонд музея постоянно изучается и пополняется. Кроме того, в музее организована работа кружка «Героические страницы истории».
Фото: пресс-служба ГУ ФСИН РФ по МО
Во время обхода воспитательной колонии Щербаков также проверил условия проживания несовершеннолетних.
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Фото: пресс-служба ГУ ФСИН РФ по МО
Затем Щербаков встретился с воспитанницами колонии, поздравил девушек с предстоящим началом нового учебного года, вручил рюкзаки со школьными принадлежностями и сладкие подарки.
«Я поздравляю вас с началом учебного года. Уже через два дня вы приступите к учёбе. Ваша цель должна быть в том, чтобы найти свой путь. Желаю вам войти в уже взрослую жизнь состоявшимися людьми», – сказал Сергей Щербаков.
Фото: пресс-служба ГУ ФСИН РФ по МО
Князькова провела экскурсию по учебным аудиториям. В распоряжении педагогов есть необходимое оборудование, компьютерный класс, интерактивные доски и наглядные пособия, позволяющие осваивать школьную программу. Ученицы более 10 лет подряд входят в топ-3 сильнейших Всероссийского конкурса «Лучший учащийся школ воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы». В этом году воспитанница МВК стала победительницей этого конкурса.
Фото: пресс-служба ГУ ФСИН РФ по МО
Также Сергей Щербаков побывал в школьном военно-патриотическом музее, созданном сотрудниками и воспитанниками колонии. Фонд музея постоянно изучается и пополняется. Кроме того, в музее организована работа кружка «Героические страницы истории».
Фото: пресс-служба ГУ ФСИН РФ по МО
Во время обхода воспитательной колонии Щербаков также проверил условия проживания несовершеннолетних.
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Лора Луганская