Спикер ГД Володин напомнил о законах, вступающих в силу с 1 апреля 2025 года

Вячеслав Володин (Фото: kremlin.ru)
С 1 апреля 2025 года в России начнут действовать некоторые новые законы. Их перечислил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.
Один из этих законов относится к области миграционной политики. Теперь дети иностранцев не могут быть зачислены в российские школы без должного знания русского языка.
Он подчеркнул, что такая мера имеет важное значение как для самого ребёнка, его социальной адаптации и успешного освоения школьной программы, так и для его одноклассников и учителей.
Кроме того, вводится закон, направленный на борьбу с телефонным мошенничеством. Теперь на одного гражданина России может быть оформлено не более 20-ти сим-карт. Также на портале «Госуслуги» человек сможет проверить, сколько сим-карт на него зарегистрировано.
В детских лагерях заработает единая программа воспитательной работы. Она рассчитана на привитие подрастающему поколению традиционных духовно-нравственных ценностей. Особое внимание будет уделено воспитанию уважения к памяти защитников Отечества и развитию трудолюбия, заключил Вячеслав Володин.
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«Для поступления ребёнка в школу обязательно будет проведена проверка законности его пребывания на территории нашей страны, а также оценка уровня владения русским языком», — написал спикер нижней палаты российского парламента в своём телеграм-канале.
Он подчеркнул, что такая мера имеет важное значение как для самого ребёнка, его социальной адаптации и успешного освоения школьной программы, так и для его одноклассников и учителей.
Кроме того, вводится закон, направленный на борьбу с телефонным мошенничеством. Теперь на одного гражданина России может быть оформлено не более 20-ти сим-карт. Также на портале «Госуслуги» человек сможет проверить, сколько сим-карт на него зарегистрировано.
В детских лагерях заработает единая программа воспитательной работы. Она рассчитана на привитие подрастающему поколению традиционных духовно-нравственных ценностей. Особое внимание будет уделено воспитанию уважения к памяти защитников Отечества и развитию трудолюбия, заключил Вячеслав Володин.
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Александр Бойцов