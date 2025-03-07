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Власти помогут следствию по делу о «зубах дракона» — Хинштейн

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)

Власти курского региона оказывают помощь следователям по делу о качестве оборонительных сооружений под названием «зубы дракона». Об этом в своем Telegram-канале проинформировал губернатор Александр Хинштейн.
«Мы не только не намерены что-то скрывать, а напротив — заинтересованы в том, чтобы все виновные в коррупции понесли заслуженное наказание», — говорится в сообщении.
Чиновник резюмировал, что власти с силовиками не могут быть снисходительными к коррупции, особенно, когда идет речь об обороне региона.

В пятницу, 7 марта, сообщалось, что в Курской области открыли уголовное дело по итогам проверки качества установленных в приграничье бетонных пирамид под названием «зубы дракона».

Работы по установке ограждений заказывала Корпорация развития Курской области, которая проходит ответчиком по 13 гражданским делам в региональном арбитраже.

Ранее сообщалось о зачистке Курской области.

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#новости
«Каждый хочет кусок»: в Раде жалеют об отказе Украины от предложения Лукашенко
Дмитрук сожалеет об отказе Украины от предложения Лукашенко по переговорам
07 марта 2025, 22:35

Фото: istockphoto/olegda88

Нардеп Верховной рады Артем Дмитрук сожалеет, что Украина отказалась от предложения президента Белоруссии Александра Лукашенко по переговорам. Теперь, по словам Дмитрука, чем больше будет участников в переговорном процессе, тем дороже это встанет украинской стороне.
«Теперь весь мир разрывает Украину и каждый хочет урвать себе кусок, причем не важно — имеет он на это основания или нет. И чем больше участников, тем сложнее и дороже процесс», — написал нардеп украинского парламента в Telegram-канале.
Лукашенко предлагал переговоры киевскому режиму еще в 2022 году. Москва также была готова к диалогу, но украинское руководство запретило его на законодательном уровне.

Ранее были названы причины спецоперации на Украине.

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ВСУ заявили о первом применении истребителей Франции Mirage 2000
07 марта 2025, 22:19

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

О первом применении французских истребителей Mirage 2000 заявили боевики ВСУ.
«Привлекалась и истребительная авиация, в частности самолеты F-16 и Mirage-2000. Стоит отметить, что французские истребители, которые всего месяц назад прибыли на Украину, впервые приняли участие в отражении <…> атаки», — сказано в сообщении.
Президент Франции Эммануэль Макрон объявлял о поставках указанной техники летом прошлого года. Политик отмечал, что Париж организует подготовку пилотов Украины.

Как подчеркивал глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню, у истребителей имеются средства радиоэлектронной борьбы, а также боевая техника класса «воздух — земля».

Ранее в США сделали заявление о помощи Киеву.

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#украина
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#истребитель
#новости
#всу
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Медведев объяснил россиянам, к чему ведет «коллективный расслабон»
Медведев объяснил россиянам, что «коллективный расслабон» ведет к расколу
07 марта 2025, 22:04

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

«Коллективный расслабон» может привести к распаду государства, за которым «как правило следует война», заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с женским активом партии.
«Нация сплачивается только в период испытаний. А когда их нет, может начаться, знаете, такой «коллективный расслабон», такое ощущение, что и так же все нормально, и каждый за себя, нам не за что никого благодарить и так далее. Это приводит к очень печальным последствиям. Зачастую это, по сути, приводит к распаду государства. А за распадом государства, к сожалению, как правило, следует война», — произнес зампред Совбеза РФ.
Медведев добавил, что последствия распада СССР привели к началу спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что с Россией проще иметь дело, чем с Украиной.

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Трамп неожиданно высказался о России и Украине
Трамп: проще иметь дело с Россией, чем с Украиной
07 марта 2025, 21:34

Фото: istockphoto/sb2010

С Россией проще иметь дело, нежели с Украиной, считает американский президент Дональд Трамп. Хозяин Белого дома подчеркнул, что у Москвы на руках все карты, и он верит в намерение российского лидера Владимира Путина урегулировать кризис.
«Я нахожу, что в контексте достижения окончательного соглашения иметь дело с Россией легче. Что удивляет, потому что у них на руках все карты», — прокомментировал республиканец.
Во время ссоры в Белом доме с Владимиром Зеленским, Трамп метафорично указал главе киевского режима на то, что у него «нет карт», однако Зеленский ответил, что «не играет в карты».

Ранее Трамп заявлял, что Вашингтон больше не будет помогать киевскому режиму, если тот не хочет мира.

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#россия
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#война
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Трамп сделал очередное заявление об остановке помощи Киеву
Трамп: США прекратят помогать Киеву, если тот не готов к миру
07 марта 2025, 21:33

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Вашингтон полностью прекратит помогать Киеву, если тот не будет готов урегулировать украинский кризис. Об этом заявил журналистам в Белом доме президент США Дональд Трамп.
«Я хочу понимать, что они [власти Украины] хотят урегулирования. Я не знаю, хотят ли они урегулирования. Если они не хотят урегулирования, мы уйдем оттуда [с Украины]. Поскольку мы хотим, чтобы они добивались урегулирования», — прокомментировал он вопрос о возможности возобновить помощь украинской стороне.
В пятницу, 28 февраля, между Трампом и Владимиром Зеленским произошла ссора, в результате которой республиканцы приостановили военную поддержку ВСУ. Американская сторона поставила киевскому режиму ультиматум: либо Зеленский подписывает соглашение по редкоземельным металлам, либо остается без поддержки США.

Ранее стало известно, к чему готова Россия.

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