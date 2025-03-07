Власти помогут следствию по делу о «зубах дракона» — Хинштейн

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)
Власти курского региона оказывают помощь следователям по делу о качестве оборонительных сооружений под названием «зубы дракона». Об этом в своем Telegram-канале проинформировал губернатор Александр Хинштейн.
«Мы не только не намерены что-то скрывать, а напротив — заинтересованы в том, чтобы все виновные в коррупции понесли заслуженное наказание», — говорится в сообщении.Чиновник резюмировал, что власти с силовиками не могут быть снисходительными к коррупции, особенно, когда идет речь об обороне региона.
В пятницу, 7 марта, сообщалось, что в Курской области открыли уголовное дело по итогам проверки качества установленных в приграничье бетонных пирамид под названием «зубы дракона».
Работы по установке ограждений заказывала Корпорация развития Курской области, которая проходит ответчиком по 13 гражданским делам в региональном арбитраже.
Ранее сообщалось о зачистке Курской области.
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