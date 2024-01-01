Замглавкома ВКС РФ Максимцев вручил награды участникам СВО

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Заместитель главнокомандующего ВКС РФ по военно-политической работе генерал-лейтенант Александр Максимцев вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим, принимающим участие в СВО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
«Высших наград были удостоены военнослужащие-участники спецоперации за проявленные мужество, отвагу и доблесть при выполнении задач СВО. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Медаль Суворова, Медаль Жукова, а также медали «За воинскую доблесть» I и II степеней и «За укрепление боевого содружества» получили более двадцати человек», — пишет агентство.
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