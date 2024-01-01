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Замглавкома ВКС РФ Максимцев вручил награды участникам СВО

01 января 2024, 05:34
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Заместитель главнокомандующего ВКС РФ по военно-политической работе генерал-лейтенант Александр Максимцев вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим, принимающим участие в СВО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
«Высших наград были удостоены военнослужащие-участники спецоперации за проявленные мужество, отвагу и доблесть при выполнении задач СВО. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Медаль Суворова, Медаль Жукова, а также медали «За воинскую доблесть» I и II степеней и «За укрепление боевого содружества» получили более двадцати человек», — пишет агентство.


Ранее «Радио 1» сообщало, что президент России Владимир Путин поздравил командующих группировками войск ВС РФ, находящихся на территории СВО, с Новым годом. Подробнее об ​этом читайте в нашем материале.

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В России начался год семьи
01 января 2024, 00:18

Фото: iStock/Valerii Apetroaiei

В России начался год семьи, он будет способствовать укреплению традиционных ценностей, говорится в указе президента от 22 нопября 2023 года «О проведении в РФ Года семьи».
«В целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей постановляю: провести в 2024 году в Ф Год семьи», — цитирует текст документа РИА Новости.

В указе российского президента также отмечается, что 2024 Год семьи планируется сделать открытым для всероссийских форумов с участием семей.

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#семьи
#новости
#россия
#владимир путин
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Андрей Воробьёв поздравил жителей Подмосковья с Новым годом
31 декабря 2023, 22:37

Фото: сайт Кремля

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил с наступающим Новым годом жителей Подмосковья. Он пожелал всем мира, уверенность и счастья в своём Телеграм-канале.
«Поздравляю всех с наступающим Новым годом! 2023-й проверял нас на прочность, радовал, стал годом вызовов. Но самое главное — он сплотил нас, как никогда прежде, еще ярче подсветил людей сильных, смелых, с большим сердцем — таких у нас в стране много», — говорится в публикации.

Губернатор отдельно поздравил тех, кто сейчас находится на линии фронта и не может быть рядом с близкими.

«Парни, мы все ждём вас дома здоровыми и верим в лучшее», — добавил Воробьёв.

Он отметил, что не обязательно быть многословным, но важно в работе опираться на простую формулу — «за нас должны говорить дела».

«Пусть 2024 год станет для каждого годом добрых, честных, смелых дел, принесёт мир, уверенность и радость», — заключил губернатор.

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#новый год
#андрей воробьёв
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Жителей Севастополя попросили не выходить на улицу в новогоднюю ночь
Развожаев призвал жителей Севастополя не находиться на открытых пространствах
31 декабря 2023, 21:31

Фото: iStock/bartoshd

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей города по возможности отказаться от выхода на улицу. Соответствующее сообщение с предостережением он опубликовал в своём Telegram-канале.
Он пояснил, что следует избегать открытых пространств в новогоднюю ночь и в течение нескольких следующих дней. Такие предостережения связаны в тем, что в регионе сохраняется опасность со стороны Украины.

Также Развожаев напомнил гражданам, что в городе введены ограничения на использование пиротехники. Разрешены только хлопушки, бенгальские огни и фонтаны залпового огня. Губернатор подчеркнул, что запущенный в небо салют может создавать помехи для работы систем ПВО, а также становится ложной целью для них.

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#севастополь
#жители
#салют
#ограничения
#новый год
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В Амстердаме прошла акция против поставок оружия Украине
31 декабря 2023, 19:49

Фото: iStock/Robert vt Hoenderdaal

В Амстердаме несколько десятков человек вышли на демонстрацию против поставок вооружения Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
Несмотря на дождливую погоду, около 50 человек приняли участие в акции и выступили против продолжения отправки оружия Вооружённым силам Украины. При этом жители выступали не только против оказания помощи со стороны Нидерландов, но также и со стороны других западных государств.

В частности, жители страны выразили протест отправке истребителей F-16 и призвали как можно скорее завершить конфликт и прийти к миру.

Ранее чешский полковник Зденек Петраш заявил, что поставки истребителей F-16 на Украину не помогут ВСУ исправить ситуацию на поле боя и кардинально изменить ход конфликта.

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#нидерланды
#поставки
#вооружение
#украина
#протесты
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В московской системе отопления из-за похолодания начали повышать температуру
31 декабря 2023, 19:14

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

В Москве прогнозируют до -25 градусов.
ТАСС сообщает, что городские службы начали поэтапно повышать температуру в системе отопления Москвы из-за ожидаемого резкого похолодания.

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Синоптики прогнозируют понижение температуры до -13...-15 градусов. Со вторника температура воздуха может опуститься до -21...-25 градусов.

«В связи с похолоданием скорректируем температуру теплоносителя в магистральных сетях в соответствии с действующим регламентом», - отметил Петр Бирюков.
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь. Прогноз он опубликовал в своём Telegram-канале.

Температура воздуха в ночь на 1 января понизится максимум до -7 градусов. Будет идти небольшой снег.К утру 1 января, сообщает Леус, ожидается похолодание до -12 градусов. Несмотря на пробивающиеся сквозь облака лучи солнца, в течение дня температура останется низкой.

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Синоптик Леус рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь

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#зима
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#отопление
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В Петербурге отменили новогодний концерт на Дворцовой площади из-за атаки на Белгород
Беглов: концерт на главной площади Петербурга отменили из-за обстрела Белгорода
31 декабря 2023, 18:09

Фото: iStock/Elena Odareeva

В Санкт-Петербурге отменили традиционный новогодний концерт на Дворцовой площади в знак поддержки жителей Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор города Александр Беглов.
Он сообщил, что за полдня 31 декабря ему поступили десятки сообщений от жителей Санкт-Петербурга, которые требовали отмены празднований в новогоднюю ночь.

Беглов выразил уверенность, что все петербуржцы поддержат принятие такого решения.

При этом губернатор отметил, что все детские праздники, запланированные на каникулы, пройдут согласно расписанию. Он написал, что «никто не отнимет праздник у наших детей».

Также Беглов рассказал, что готов оказать всестороннюю помощь Белгородской области, о чём уже уведомил губернатора региона Вячеслава Гладкова.

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#санкт-петербург
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#белгород
#обстрел
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Вице-губернатор МО Хромушин подарил путёвку подростку из ДНР на «Ёлке желаний»
31 декабря 2023, 17:21

Фото: iStock/Elena Odareeva

Мечту 16-летнего Владимира Тимченко из ДНР в рамках акции «Ёлка желаний» исполнил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.
Политик снял с ёлки шарик с пожеланием от жителя Тельмановского района Донецкой Народной Республики. Володя мечтает посетить Санкт-Петербург, поскольку очень увлекается историей.

Тименко обещал исполнить пожелание подростка, рассказав, что организует для Владимира экскурсию по «Зимнему дворцу». Также он отметил, что мальчику удастся увидеть «этот прекрасный город и великолепную замёрзшую Неву».

Напомним, что акция «Ёлка желаний» была организована по поручению президента Владимира Путина. В этом году в ней принимают участие ребята из ДНР, дети участников и героев СВО, дети-сироты и ребята из малообеспеченных семей.

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#подарок
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Депутат Чаплин исполнил мечту девочки из ДНР
31 декабря 2023, 17:06

Маргарита Недомеркова из Седово мечтала о ноутбуке и написала об этом на «Ёлку желаний».
Для девушки добрым Дедом Морозом стал Никита Чаплин, депутат Госдумы Федерального Собрания РФ восьмого созыва.

«Подарок от меня отправится в Новоазовский район ДНР 16-летней Маргарите. Девочка попросила ноутбук для учебы. Очень важно, что получится не просто исполнить желание подростка, но и укрепить уверенность, что Россия - одна большая семья!» - сказал Никита Чаплин во время акции «Ёлка желаний» в Доме Правительства Московской области.
Ранее депутат Госдумы Хамитов исполнил мечту 10-летнего Артура из ДНР. Артур Лукьянов загадал необычное желание.
Мальчик мечтал получить футболку спортивного клуба «Зенит». Артур очень любит футбол, и сам занимается им.Его заветную мечту осуществил в рамках акции «Ёлка желаний» Амир Хамитов, депутат Госдумы, заместитель председателя комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту.

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#ёлка желаний
#дети
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«Ёлка желаний»: член Совфеда Александр Двойных вручил подарок мальчику Роме из ДНР
Член Совфеда Александр Двойных вручил подарок мальчику Роме из ДНР
31 декабря 2023, 16:51

Новогоднее пожелание мальчика из Новоазовска в рамках акции «Ёлка желаний» исполнил председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.
Руслан Куница из Новоазовска, несмотря на своё юный возраст, уже умеет нести ответственность за свои поступки и активно помогает маме во всех делах.

Он написал своё желание, которое с «Ёлки желаний» снял Двойных. Там было указано, что Руслан уже давно мечтает о планшете. Политик исполнил желание мальчика и вручил ему долгожданный подарок.

Акция «Ёлка желаний» была организована по инициативе президента Владимира Путина. Здесь исполняются мечты ребят, которые оказались в сложных жизненных ситуациях, имеют ограниченные физические возможности, являются детьми участников СВО или проживают в новых регионах России.

Ребята могут получить различные подарки, начиная от цифровой техники, одежды, игрушек, и, заканчивая билетами на концерты и встречами с известными людьми.

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#днр
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