Силы ПВО отразили массированную атаку почти 100 дронов ВСУ над регионами РФ
Силы противовоздушной обороны России вечером 13 декабря за три часа сбили 94 украинских дрона. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны страны.
Системы ПВО отражали воздушную атаку в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.
Наибольшее количество БПЛА — 41 единицу — уничтожили над территорией Крыма. Еще 24 беспилотника сбили над Брянской областью.
Поражены цели и над другими регионами: над Смоленской областью уничтожено семь дронов ВСУ, над Белгородской и Курской — по шесть, над Орловской — пять, над Тульской — три, а над Калужской и Липецкой областями — по одному украинскому БПЛА.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов раскрыл «циничную тактику» ВСУ при атаках на российские объекты и пояснил, что она направлена на срыв мирных переговоров.
Читайте также: