Достижения.рф

Силы ПВО отразили массированную атаку почти 100 дронов ВСУ над регионами РФ

Минобороны: Силы ПВО за три часа сбили 94 украинских БПЛА над регионами РФ
Фото: iStock/Chesky_W

Силы противовоздушной обороны России вечером 13 декабря за три часа сбили 94 украинских дрона. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны страны.



Системы ПВО отражали воздушную атаку в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

Наибольшее количество БПЛА — 41 единицу — уничтожили над территорией Крыма. Еще 24 беспилотника сбили над Брянской областью.

Поражены цели и над другими регионами: над Смоленской областью уничтожено семь дронов ВСУ, над Белгородской и Курской — по шесть, над Орловской — пять, над Тульской — три, а над Калужской и Липецкой областями — по одному украинскому БПЛА.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов раскрыл «циничную тактику» ВСУ при атаках на российские объекты и пояснил, что она направлена на срыв мирных переговоров.

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0