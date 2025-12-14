Силы ПВО отразили массированную атаку почти 100 дронов ВСУ над регионами РФ

14 декабря 2025, 00:10

Минобороны: Силы ПВО за три часа сбили 94 украинских БПЛА над регионами РФ

Фото: iStock/Chesky_W

Силы противовоздушной обороны России вечером 13 декабря за три часа сбили 94 украинских дрона. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны страны.