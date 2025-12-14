Пожар вспыхнул в жилом доме на севере Москвы, эвакуировали десятки человек
Пожар вспыхнул в жилом доме на севере столицы. Из здания эвакуировали около двадцати человек, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев.
Возгорание произошло в подъезде многоэтажного дома на Полярной улице в районе Медведково. Часть жильцов смогла самостоятельно покинуть здание, эвакуация остальных людей продолжается.
К месту происшествия оперативно прибыли бригады МЧС и кареты скорой помощи. Информация о возможных пострадавших и точных причинах пожара в настоящее время уточняется.
