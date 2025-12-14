Японку с острым психическим расстройством госпитализировали у стен Кремля
Гражданку Японии госпитализировали с острым психическим расстройством в центре Москвы. Эту информацию передает «Московский комсомолец».
Инцидент произошел в пятницу вечером на улице Ильинка. Согласно материалу, 38-летняя женщина заявила подошедшим полицейским, что пришла к президенту, и начала высказывать бредовые идеи.
У нее также обнаружили признаки мании преследования.
Сотрудникам правоохранительных органов пришлось принять меры, и иностранную гражданку доставили в специализированное медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
