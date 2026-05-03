Запрет на продажу алкоголя в российском регионе введут на несколько дней
В регионе с мая вводятся традиционные ограничения на продажу алкоголя в праздничные и памятные даты. Региональным законодательством определили восемь таких дней в году.
Как пишет «Сiбдепо», первые запреты в супермаркетах и обычных магазинах начнут действовать уже через неделю — 9 мая, в День Победы. Далее ограничения последуют в День защиты детей, День России, День молодежи, День знаний и Всероссийский день трезвости (11 сентября). Также в перечень включили дни проведения последних звонков и выпускных.
При этом запрет не распространяется на предприятия общественного питания. В ресторанах, кафе и барах алкоголь можно будет продавать и покупать без ограничений.
Ранее женщина впала в кому, выпив антифриз и алкоголь.
Читайте также: