Зарубившему топором старшего брата россиянину дали 7,5 лет

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Суд в Амурской области приговорил к 7,5 годам лишения свободы мужчину, зарубившего топором 45-летнего брата, пишет «Лента.ру».
По данным регионального управления Следственного комитета России, 38-летний местный житель признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») Уголовного кодекса РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
Как пишет ведомство, вечером 13 декабря прошлого года в доме на Ульяновской улице в Завитинске братья и их мать выпивали. Мужчины начали ссориться. Младший брат схватил нож и ранил старшего. Потом он взял топор и нанёс ему смертельный удар по голове.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет России проверит обстоятельства увольнения из КубГМУ хирурга Алексея Дикарева, пришившего ребенку откушенное собакой лицо. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Как пишет ведомство, вечером 13 декабря прошлого года в доме на Ульяновской улице в Завитинске братья и их мать выпивали. Мужчины начали ссориться. Младший брат схватил нож и ранил старшего. Потом он взял топор и нанёс ему смертельный удар по голове.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет России проверит обстоятельства увольнения из КубГМУ хирурга Алексея Дикарева, пришившего ребенку откушенное собакой лицо. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Алёна Самарева